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Два екатеринбургских девелопера судятся из-за недостроя

Два екатеринбургских девелопера судятся из-за недостроя
Иллюстрация: pokaz.pro

Компания «Атомстройкомплекс» требует от ООО «Основа-центр» около 125 млн руб. за строительство бизнес-центра «Основа», который расположен в Пионерском поселке.

#СУДЫ#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

В Арбитражном суде Свердловской области прошло предварительное слушание по иску «Атомстройкомплекса» к ООО «Основа-центр», сообщает ЕАН. Как рассказали в пресс-службе суда, речь идет о здании неподалеку от Основинского парка, которое долго стояло недостроенным.

По договору, «Атомстройкомплекс» взялся достроить административное здание на улице Основинской, 10. Срок сдачи объекта был назначен на 1 августа 2020 года. «Атомстройкомплекс» выполнил свои обязательства и закончил строительство в срок. Все работы компания, согласно договору, вела за свой счет. Однако ООО «Основа-центр» средства «Атомстройкомплексу не компенсировало, — сообщили в суде.

В итоге девелопер подал иск на возврат 110 млн руб., которые были потрачены непосредственно на строительство, а также 14 млн руб. неустойки и 200 тыс. руб. госпошлины.

Претензия связана с несвоевременным расчетом по договору генподряда. Один из рабочих вопросов между хозяйствующими субъектами, которые обычно решаются в правовом поле, — приводит агентство слова Атомстройкомплекса.

В «Основа-центре» от комментариев воздержались.

Это не первый в Екатеринбурге корпоративный конфликт из-за недвижимости. Ранее DK.RU рассказывал о ситуации с долгостроем на Октябрьской площади, 5, где одна из структур Уральской горно-металлургической компании (УГМК) возводит здание на месте недостроенного «Делового центра внешнеэкономической деятельности».

Долгострой простоял заброшенным более 20 лет, а в 2017 г. стало известно, что две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Текущим летом Олег Хабибуллин написал заявление на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова, где просил проверить исполнение инвестсоглашения, по которому реализуется проект. В обращении бизнесмен указывал, что вместо многофункционального научного центра, под который был выделен участок, «Навигатор» планирует возвести жилой комплекс. Власти устроили проверку, сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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