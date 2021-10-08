Первый свердловский губернатор отмечает день рождения открытием Демидовской ассамблеи

Члену Совета Федерации от Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 84 года. DK.RU присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает свердловский экс-губернатор.

Одним из первых Эдуарда Росселя поздравил действующий глава региона Евгений Куйвашев.

Сегодня день рождения отмечает Эдуард Эргартович Россель. Мудрый, надёжный. Упрямый. Искромётный. Вечно с тысячей новых идей. Всегда на подъёме. Всегда с неиссякаемой энергией. Вашему запасу прочности нам всем только позавидовать. А вашей любви к жизни — нам всем бы поучиться, — написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте. И добавил: Дорогой Эдуард Эргартович, главное, будьте здоровы и не теряйте боевого настроя!

View this post on Instagram Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В комментариях к посту подписчики присоединились к поздравлениям и отметили заслуги Росселя перед регионом.

Самый лучший, умный, мудрый Губернатор! Он любил Урал и все для него делал, отстаивал права! — написала elenakostyukovich.

Единственный губернатор, при котором строилось метро, дорога от аэропорта, выставка вооружения, да и сам аэропорт стал международным. Всё это делалось в те тяжёлые времена, когда были проблемы с зарплатами. Сейчас просто райские условия в сравнении с теми, в каких работал он. Лучший губернатор, лучший хозяйственник! — добавила maleva.o.

Свой день рождения сенатор встретил на работе: он ведет 11-ю Демидовскую ассамблею, которая сегодня открылась в Нижнем Тагиле. Эдуард Россель является президентом Международного Демидовского Фонда — организатора ассамблеи. Выступая на открытии, Россель призвал объединиться для восстановления уникальных объектов Нижнего Тагила.

Одна из самых важных задач сегодняшней конференции — привлечение внимания федеральных властей и мирового сообщества к вопросу сохранения и развития Нижнего Тагила как уникального живого экспоната — города-музея, наполненного объектами культурного и индустриального наследия. Это понимали Демидовы, и должны понимать мы. История — это дорога в будущее, — сказал Эдуард Россель.

Отметим, президент России Владимир Путин направил приветствие, приуроченного к 365-летию со дня рождения родоначальника династии Демидовых Никиты Демидова, и 320-летию уральской металлургии.

Нынешняя ассамблея проходит в Нижнем Тагиле — одном из крупных центров, тесно связанных с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала. Мероприятия ассамблеи посвящены сохранению, изучению и популяризации богатейшего наследия прославленной династии. Эти темы станут предметом глубокого, всестороннего обсуждения учёных и экспертов из разных стран на научной конференции «Демидовские музеи и коллекции», – говорится в приветствии, размещенном на сайте Кремля.

Накануне дня рождения Россеь принял участие в программе ОТВ «Акцент», где рассказал о своей программе вывода Нижнего Тагила на международный уровень. Первым пунктом в плане значится строительство уменьшенной копии фамильной церкви Демидовых. Она была демонтирована еще в 60-х годах. Сделать это поручили именно Эдуарду Эргартовичу, который в то время работал мастером в «Тагилстрое». Однако Россель отказался это делать — церковь снесли без него. Сенатор намерен восстановить реликвию. Проект уже готов и будет презентован в ходе Демидовской ассамблеи.

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Также в интервью телеканалу Эдуард Россель рассказал о планах строительства метро в Екатеринбурге и коснулся развития региона в целом. Посмотреть программу «Акцент» можно будет сегодня, 8 октября, в 20:30 на ОТВ.

Напомним, Россель возглавлял Свердловскую область с 1991 по 2009 гг., В 2019 г. Эдуард Россель стал главным лауреатом премии «Делового квартала» ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. А в 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон региона ТОП-50: главные люди Урала.

«Деловой квартал» присоединяется к поздравлениям. Желаем Эдуарду Эргартовичу здоровья, оптимизма и энергии для решения государственных задач и улучшения жизни свердловчан.