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Почти единогласно. После голосования депутатов Александр Высокинский покинул Заксобрание

Почти единогласно. После голосования депутатов Александр Высокинский покинул Заксобрание
Иллюстрация: департамент информационной политики Свердловской области

Бывший свердловский вице-губернатор, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сложил полномочия депутата регионального Заксобрания, чтобы стать представителем области в Совете Федераций.

#ПОЛИТИКА#ВЛАСТИ#НОВОСТИ

8 октября на заседании Законодательного собрания Свердловской области парламентарии выбрали делегата от региона в Совет Федерации. В ходе тайного голосования кандидатуру Александра Высокинский одобрили 48 депутатов, один проголосовал против.

Высокинский Александр Геннадьевич набрал необходимое количество голосов для наделения его полномочиями сенатора Российской Федерации — представителем от законодательного собрания Свердловской области, — заявил председатель счетной комиссии Михаил Зубарев после подсчета голосов.

Высокинский в своей речи отметил, что это «большое доверие и огромная ответственность, которой нужно соответствовать». В Совете Федерации он будет заниматься проблемами агломераций, развития городов, промышленности. Высокинский также отметил, что не готов уехать в Москву на постоянное место жительства.

Уйти на пенсию я надеюсь в Екатеринбурге, — заявил экс-мэр.

Как рассказывал DK.RU, переход Высокинского в Совфед был ожидаем. В областном правительстве ему уже нашли преемника — Алексея Шмыкова, который возглавлял администрацию города Каменск-Уральский, а в региональном кабмине работал с начала 2021 г. Мы также сообщали, что другой вице-губернатор — Сергей Бидонько — станет депутатом Госдумы.

Отметим, на сегодняшнем заседании Заксобрания, первом после прошедших в сентябре выборов, Аркадий Чернецкий, который ранее представлял регион в Совфеде, был выбран первым вице-спикером. Спикером осталась Людмила Бабушкина, которая занимает этот пост с 2008 г.

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Также парламентарии утвердили сегодня Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

Автор: Инна Вейн
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