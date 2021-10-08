Стройматериалы, техника и мебель подорожают до конца года. Почему растет инфляция?

Минэкономразвития пересмотрело прогноз инфляции на конец 2021 года. Цены на непродовольственные товары, стройматериалы и автомобили бьют антирекорды 2015 года.

Общий показатель инфляции в 2021 году превысит прогноз Минэкономразвития и составит 7,2-7,5%, что станет рекордом с 2015 года, пишет газета Известия со ссылкой на экспертные заключения. «Накопленный рост цен заметно превышает целевые уровни. Стройматериалы и мебель дорожали в том числе в связи с увеличением выдачи ипотеки, а рост цен на сырьевые товары привел к инфляции на металлы и дерево», — пояснил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Чтобы инфляция по итогам года составила 5,8% год к году, как ожидает Минэкономразвития, сезонно-скорректированные темпы роста цен в оставшиеся три месяца должны замедлиться до нуля. В последние недели складываются предпосылки для пересмотра прогноза ведомства. По нашим оценкам, рост потребительских цен по итогам года может достигнуть 7,2%, — добавил Исаков.

В сентябре 2021 г. годовая инфляция в России достигла пиковых 7,4% против 6,68% месяцем ранее, говорится в отчете Росстата. Сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, а именно помидоры — на 24,9%, огурцы — на 17,3% и апельсины — на 12,9%. Тогда Минэк ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год, подняв его до 5,8%.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, годовая инфляция в 2021 году дойдет до отметки 7,5%. При этом он отметил, что деятельность правительства по сдерживанию темпов роста цен «могла бы быть более эффективной». По мнению нескольких экспертов, в сложившейся ситуации властям стоит сконцентрироваться на борьбе с монополиями, а также на адресной помощи пенсионерам и малоимущим. «Правительство не должно сдерживать цены: ему необходимо бороться с монополиями и не разгонять бюджетные расходы», — уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах:

Власти обязаны помогать тем, по кому инфляция бьет сильнее всего. В этом контексте выплаты пенсионерам — хороший опыт, но они разовые, а инфляция постоянная.

К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары, что станет очередным антирекордом. Как говорится в свежем прогнозе Минэкономразвития, наибольший рост будет наблюдаться в строительных материалах (+25% год к году), табачных изделиях (+19% г/г), мебели и автомобилях (+11% г/г).

Темпы увеличения стоимости древесного сырья в мире весной 2021 года были беспрецедентными и в 3,5 раза превысили средние показатели предыдущих пяти лет, отметила советник президента ЦСР Елена Разумова. Поэтому в первую очередь подорожает всё, что связано с деревообработкой: бумага, мебель, товары для строительства, уверена она. Во-вторых, инфляция сильнее всего ударит по продукции, где используется пластик и нефтехимия: пленки, бытовая химия, текстиль из искусственных волокон. Кроме того, увеличение стоимости металлов на мировом рынке также станет причиной более высоких темпов роста цен на автомобили и посуду, а акцизы на табачную продукцию приведут к ее подорожанию на 12-15%.

На втором месте по росту окажутся продовольственные товары без учета овощей и фруктов — в декабре цены на них увеличатся на 6,6%. На 5,3% подорожает продовольствие в целом. При этом цены на одежду и обувь в этом году вырастут в меньшей степени — на 3-8%, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены.

Инфляция в сфере услуг также продемонстрирует более сдержанную динамику — 4,5%. Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%, следует из прогноза.

Дальнейший прогноз Минэка на 2022-2024 годы остается более оптимистичным. Инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в ведомстве.

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