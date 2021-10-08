CHAMOVSKIKH украсил первую за 120 лет свадьбу императорского дома Романовых в России

«Когда я впервые увидела украшения CHAMOVSKIKH, то поразилась мастерством русских ювелиров. И я рада показать эти драгоценности своим гостям, друзьям со всего мира».

Великий Князь Георгий Михайлович Романов венчался 1 октября в Санкт-Петербурге. Его избранница – дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини – выбрала для свадебного образа бриллиантовую парюру «Мэрилин» от CHAMOVSKIKH.

«Когда я впервые увидела украшения CHAMOVSKIKH, то поразилась мастерством русских ювелиров. И я рада показать эти драгоценности своим гостям, друзьям со всего мира. Наша свадьба словно международная выставка русских красот и культуры. За рубежом много знают об истории России, но мало о России сегодняшней. Наша свадьба – дань уважения современной России», – поделилась Ребекка.

Специально для торжества мастера CHAMOVSKIKH создали брошь в виде фамильной монограммы из золота с бриллиантами и рубином. Владелец ювелирного дома Александр Чамовских лично преподнес драгоценность Великому Князю в качестве вклада в фамильную ювелирную коллекцию молодоженов. Великой Княгине и главе Российского императорского дома Марии Владимировне Романовой вручили золотую брошь с бриллиантами и лазуритом из коллекции «Украшения императорских особ».

Это первая за 120 лет свадьба императорского дома Романовых в России. На торжество прибыли более 2500 человек, среди них – королевские особы, селебрити, аристократия и представители политической элиты из Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. На праздничных мероприятиях присутствовали прямой потомок короля Неаполя и наследник императора Наполеона, принц Иоахим Мюрат с супругой принцессой Ясмин; принц Рудольф и принцесса Тилсим, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель; принц Филипп и принцесса Изабелла Лихтенштейнские; царь болгар Симеон II, король Египта Ахмед Фуад II и многие другие значимые персоны. В числе российских знаменитостей были Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации; Людмила Нарусова, сенатор, вдова бывшего мэра Петербурга; адвокат Павел Астахов, российский политик Константин Малофеев и многие другие.

Гостям торжества специалисты CHAMOVSKIKH представили знаковые флагманские украшения с драгоценными камнями лучших месторождений мира. Украшения бренда высоко оценила светская львица Виктория Шелягова.

В «звездном» ювелирном комплекте «Мэрилин» совершенство крупных бриллиантов подчеркнуто лаконичным классическим дизайном. Бесподобное сияние крупного бриллианта в кольце дополняют 18 камней наивысших характеристик. Неотразимый блеск солирующих бриллиантов в форме капель в серьгах комплекта подчеркивает созвездие драгоценных искр. Камни каплевидной огранки – «груши» – можно увидеть во всех знаковых украшениях Императорского двора, это утонченная форма особо любима царскими особами.

Гости свадебного торжества познакомились с экспозицией произведений высокого ювелирного искусства (историческая коллекция «Петергоф», парюра «Великая Держава», ювелирный сет «Княжна», кольцо «Виктория», парюра из коллекции «Украшения императорских особ», драгоценный сувенир - «Ковчег Завета»). Также бренд представил экспозицию камнерезных работ в уникальной технике объемной каменной мозаики («Иван Грозный», «Баба Яга», «Кощей бессмертный», «Овинник»).

О КОМПАНИИ:

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, основанный в 1996 году, создает признанные произведения ювелирного искусства. На протяжении многих лет CHAMOVSKIKH занимает ведущие позиции премиального сектора российской ювелирной промышленности. Ежегодно бренд получает значимые награды – первые места и Гран-при на конкурсах в рамках международных выставок. CHAMOVSKIKH – победитель Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже.

CHAMOVSKIKH имеет собственное высокотехнологичное российское производство полного цикла, удивляет искусством трансформаций украшений, патентуя собственные разработки. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH создает украшения с драгоценными камнями и самоцветами лучших месторождений мира. Камни в обязательном порядке сопровождаются сертификатами самых авторитетных международных геммологических лабораторий. Компания обладает одним из самых крупных собраний драгоценных камней в России, в которое входят экземпляры коллекционного и инвестиционного уровня.

Перфекционизм и высочайший профессионализм команды CHAMOVSKIKH позволяют обеспечивать бессрочную гарантию на драгоценности бренда. Также компания предлагает своим клиентам премиальный сервис CHAMOVSKIKH Private Club.

Создание эксклюзивных украшений – важнейшее, но не единственное направление деятельности CHAMOVSКIKH. Ювелирный дом уделяет большое внимание изготовлению бизнес-сувениров, уникальных подарков и деловых аксессуаров. Они разрабатываются с учетом философии бренда-заказчика и его корпоративного стиля.