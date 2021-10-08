«Рост цен на газ в Европе угрожает репутации России» — Маркус Эдерер, посол Евросоюза в РФ

Он отметил: вопрос не в том, «кто виноват», а в том, «как самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию». На этой неделе цена на газ поднималась до $1900 за 1 тыс. м3.

Рост цен на газ в странах ЕС включен в повестку заседания Европейского Совета 21-22 октября. «Ценовое ралли» обсудят главы 27 государств, пишет РБК. Посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что причины роста — комплексные. Среди них он выделил «спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ главным образом в Азию и восстановление экономик стран ЕС». Посол так же отметил, что ситуация угрожает репутации России как надежного поставщика:

С российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос. Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Вопрос не в том, «кто виноват» или все ли «выполняют свои обязательства», а в том, как компенсирующий производитель и самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию», — напомнил Маркус Эдерер:

Моя мысль заключается в следующем: в ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство. В последние дни, как мне показалось, именно этот вопрос начали решать на политическом уровне в России.

Этот ответ, очевидно, поступил в ответ на слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, который объяснил, что что «Газпром» осуществляет поставки согласно действующим обязательствам и в соответствии с заявками потребителей. Также Миллер отметил, что сильное отставание при закачке топлива в газохранилища Европы и растущий спрос на него привели к тому, что цены поднимаются все выше.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вскоре «Газпром» превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину, отметив, что «еще больше наращивать их для компании экономически невыгодно». «Цена на газ в Европе побила все исторические рекорды из-за резких, необдуманных действий властей ЕС», — считает Путин.

Он также назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и переориентации на биржевую торговлю топливом:

Сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной. В результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к $2 тыс. за тысячу кубометров — это более чем в десять раз больше средней цены прошлого года.

«Газпром» прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах с 9 августа, когда на газохимическом заводе компании в Новом Уренгое произошла авария. В конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала «Газпрому» увеличить объемы продаж газа на бирже. «Компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен», — говорилось в сообщении ведомства.

«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов. По его словам, к концу сентября «Газпром» вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м. Контрактные обязательства «Газпрома» по поставкам газа через газотранспортную систему Украины (ГТС) составляют 40 млрд куб. м в год.

Цена фьючерса на природный газ в ЕС на этой неделе впервые превысила отметку $1900 за 1 тыс. м3. Главы стран ЕС инициировали расследование причин такого роста, сообщал DK.RU.