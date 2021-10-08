Готовый бизнес за 99 тыс. руб. В Екатеринбурге увеличился спрос на интернет-магазины

Эксперты отмечают, что интерес к покупке уже работающего предприятия в городе начал расти летом 2021 г. Стоимость готового бизнеса в регионе выше, чем в среднем по России.

Аналитики Avito фиксируют интерес инвесторов и предпринимателей к готовому бизнесу в Екатеринбурге. Наиболее востребованы сегодня интернет-магазины: этот вид бизнеса стал популярнее в регионе на 29% относительно аналогичного периода прошлого года. Следом идут предприятия развлекательной сферы — их популярность выросла на 28%.

Что касается других видов бизнеса, то предприятия, работающие в сфере услуг, рассматривали для покупки на 11% чаще, сельскохозяйственное дело стало популярнее на 8%.

В этих сегментах тенденции в целом соответствуют общероссийским. Однако есть сектора, где Екатеринбург идет вразрез со страной. Так, аналитики зафиксировали снижение интереса к покупке производственных компаний: на Среднем Урале этот показатель составил 11%, тогда как в стране в целом отмечается небольшой, но рост — на 4% по сравнению с прошлым кварталом и на 21% — в течение года. Причем в отдельных регионах в этом сегменте наблюдался бурный рост. К примеру, в Набережных Челнах в третьем квартале текущего года предприниматели искали производственные компании на 70% чаще, чем в апреле-июне.

Помимо производственных компаний в Екатеринбурге отмечается снижение интереса и к строительным предприятиям: в июле-сентябре 2021 г. оно составило 24%. При этом средняя цена готового строительного бизнеса составила 270 тыс. руб.

Самыми дорогими бизнесами, по данным Avito, были сельскохозяйственные предприятия. Средняя цена на них в 3 квартале 2021 г. зафиксирована в 13,8 млн руб. Производственные организации стоили 1,15 млн руб. Предприятия в сфере развлечений можно было приобрести в среднем за 900 тыс. руб., компании в сфере общественного питания — за 790 тыс. руб. Чуть дешевле — в среднем 700 тыс. руб. — стоили организации в сфере услуг и торговые компании — 610 тыс. руб. Наиболее дешевым видом готового бизнеса оказались интернет-магазины. Их покупка обходилась жителям города в среднем в 99 тыс. руб.

Несмотря на небольшое падение интереса к готовому бизнесу в предыдущем квартале, в 3 квартале покупатели вновь показывают желание стать владельцами своего дела — спрос в целом по России за квартал вырос на 6%, а за год — на 12%. Увеличивается и число сделок, совершаемых на нашей площадке: только по сравнению с предыдущим кварталом продажи готовых предприятий на Avito выросли на 12%, а с прошлого года — на 17%, — отмечает Виктор Соковнин, руководитель категории «Товары для бизнеса».

Отметим, в начале года сразу несколько крупных уральских предприятий из разных отраслей были выставлены на продажу как готовый бизнес. Так, в феврале появились объявления о продаже «Серовского завода малой металлургии» и экофермы «Гармония», где разводят бычков мясной породы герефорд и выращивают органически чистую продукцию. За них просили 180 млн руб. и 37,5 млн руб. соответственно, сообщал DK.RU. А в январе собственники сети Lamadjo заявили о продаже своей точки рядом с «Гринвичем». Собственники оценили бизнес в 1,15 млн руб. При этом располагалось заведение на арендованных площадях. К октябрю новой вывески на этом месте так и не появилось.