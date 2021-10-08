Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
71,98
83,12
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Готовый бизнес за 99 тыс. руб. В Екатеринбурге увеличился спрос на интернет-магазины

Готовый бизнес за 99 тыс. руб. В Екатеринбурге увеличился спрос на интернет-магазины
Иллюстрация: primamedia.gcdn.co

Эксперты отмечают, что интерес к покупке уже работающего предприятия в городе начал расти летом 2021 г. Стоимость готового бизнеса в регионе выше, чем в среднем по России.

#ГОТОВЫЙ БИЗНЕС#НОВОСТИ

Аналитики Avito фиксируют интерес инвесторов и предпринимателей к готовому бизнесу в Екатеринбурге. Наиболее востребованы сегодня интернет-магазины: этот вид бизнеса стал популярнее в регионе на 29% относительно аналогичного периода прошлого года. Следом идут предприятия развлекательной сферы — их популярность выросла на 28%.

Что касается других видов бизнеса, то предприятия, работающие в сфере услуг, рассматривали для покупки на 11% чаще, сельскохозяйственное дело стало популярнее на 8%.

В этих сегментах тенденции в целом соответствуют общероссийским. Однако есть сектора, где Екатеринбург идет вразрез со страной. Так, аналитики зафиксировали снижение интереса к покупке производственных компаний: на Среднем Урале этот показатель составил 11%, тогда как в стране в целом отмечается небольшой, но рост — на 4% по сравнению с прошлым кварталом и на 21% — в течение года. Причем в отдельных регионах в этом сегменте наблюдался бурный рост. К примеру, в Набережных Челнах в третьем квартале текущего года предприниматели искали производственные компании на 70% чаще, чем в апреле-июне.

Помимо производственных компаний в Екатеринбурге отмечается снижение интереса и к строительным предприятиям: в июле-сентябре 2021 г. оно составило 24%. При этом средняя цена готового строительного бизнеса составила 270 тыс. руб.

Самыми дорогими бизнесами, по данным Avito, были сельскохозяйственные предприятия. Средняя цена на них в 3 квартале 2021 г. зафиксирована в 13,8 млн руб. Производственные организации стоили 1,15 млн руб. Предприятия в сфере развлечений можно было приобрести в среднем за 900 тыс. руб., компании в сфере общественного питания — за 790 тыс. руб. Чуть дешевле — в среднем 700 тыс. руб. — стоили организации в сфере услуг и торговые компании — 610 тыс. руб. Наиболее дешевым видом готового бизнеса оказались интернет-магазины. Их покупка обходилась жителям города в среднем в 99 тыс. руб.

Несмотря на небольшое падение интереса к готовому бизнесу в предыдущем квартале,  в 3 квартале покупатели вновь показывают желание стать владельцами своего дела — спрос в целом по России за квартал вырос на 6%, а за год — на 12%. Увеличивается и число сделок, совершаемых на нашей площадке: только по сравнению с предыдущим кварталом продажи готовых предприятий на Avito выросли на 12%, а с прошлого года — на 17%, — отмечает Виктор Соковнин, руководитель категории «Товары для бизнеса».

Отметим, в начале года сразу несколько крупных уральских предприятий из разных отраслей были выставлены на продажу как готовый бизнес. Так, в феврале появились объявления о продаже «Серовского завода малой металлургии» и экофермы «Гармония», где разводят бычков мясной породы герефорд и выращивают органически чистую продукцию. За них просили 180 млн руб. и 37,5 млн руб. соответственно, сообщал DK.RU. А в январе собственники сети Lamadjo заявили о продаже своей точки рядом с «Гринвичем». Собственники оценили бизнес в 1,15 млн руб. При этом располагалось заведение на арендованных площадях. К октябрю новой вывески на этом месте так и не появилось.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной ИсетиВ Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной Исети
  • Авторынок продолжает падать: у производителей нехватка компонентовАвторынок продолжает падать: у производителей нехватка компонентов
  • «Как голый нерв, всегда в тонусе». Как живут автодилеры, когда машин нет, а спрос высокий«Как голый нерв, всегда в тонусе». Как живут автодилеры, когда машин нет, а спрос высокий
  • В 2021 г. на ледовом городке решено не экономить. Объявлен конкурс на 24,35 млн руб.В 2021 г. на ледовом городке решено не экономить. Объявлен конкурс на 24,35 млн руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.