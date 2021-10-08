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Ученые УрФУ получат 994 млн рублей на исследования и разработки

Ученые УрФУ получат 994 млн рублей на исследования и разработки
Иллюстрация: пресс-служба УрФУ

Вуз вошел в первую группу участников трека «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030». Итоги конкурса объявили в Минобрнауки России.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Уральский федеральный университет вошел в первую группу российских вузов — участников трека «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030» и получит грант в размере 994 млн руб. на реализацию пяти прорывных проектов УрФУ до конца 2022 г.

УрФУ уже давно развивается как исследовательский университет, за последние годы повысил научную продуктивность в десять раз. Участие в треке «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030» — следующий этап в формировании на базе вуза научно-образовательного и инновационного центра международного уровня, — подчеркнул ректор университета Виктор Кокшаров.

По его словам, в ближайшие годы университет сконцентрируется на развитии исследовательских проектов и прикладных разработок совместно с ведущими предприятиями и научными организациями, усилении программ магистратуры и аспирантуры.

«Цифровая трансформация университета, индивидуализация образовательных траекторий сделает УрФУ востребованным партнером и ключевым центром подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологичных секторов экономики», — отметил Кокшаров.

Полученный грант позволит реализовать пять прорывных научных проектов в области цифровых технологий, новых материалов, экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, а также в области эффективного взаимодействия человека, природы и технологий. Тематические приоритеты соответствуют направлениям работы Уральского НОЦ.

По своему масштабу «Приоритет-2030» существенно превосходит все предыдущие образовательные программы. Во второй этап отбора прошли университеты, программы развития которых выходят за пределы привычных моделей. Рассчитываем, что вузы-победители станут опорными точками научно-технологического развития на карте России, — подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего по треку «Исследовательское лидерство» грантовую поддержку получат 18 российских университетов. Ранее УрФУ вошел в число 106 вузов-участников программы «Приоритет-2030» и получил базовую часть гранта в размере 100 млн руб.

Автор: Александра Клименко
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