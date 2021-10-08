Понижение зарплат сотрудников — худшее, что может произойти с бизнесом

Отличные специалисты на рынке стали дешевле и бизнес нанимает их пачками, расширяется и открывает филиалы? Это, вполне вероятно, начало конца. Разбираемся.

Снижение зарплат — всегда плохая новость. И не только для работников, но и для бизнеса. Доцент факультета экономических наук и старший научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ Генрих Пеникас рассказал IQHSE в рамках рубрики «Экономист на диване» чем радикально отличаются продажа квартиры и продажа труда.

«Как тяжело жить», — вы наверняка хотя бы раз слышали от какого-либо знакомого такую фразу. «Не могу продать свою машину/квартиру!». На подобные жалобы бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в своей книге предлагает отвечать так: «Ок, давай я куплю твою машину/квартиру за десять евро?». Тут же выясняется, что ваш знакомый не может не столько продать вообще, сколько продать за ту цену, которую он поставил в объявлении. Иными словами, он просит больше, чем готовы дать на рынке.

А что насчет зарплаты — оплаты за наш труд? Значит ли это, что его тоже всегда можно продать, если сильно снизить цену? Янис Варуфакис, сейчас уже не как госчиновник, а как профессор Афинского университета, объясняет, почему с трудом все работает иначе, нежели с машиной или квартирой (их вы за десять евро всегда продадите, если захотите).

Допустим, у вас есть небольшой бизнес. Вы ломаете голову, расширять его или нет. Если расширять, то нужно нанять дополнительного человека. Ему необходимо платить, но принесет ли он вашему бизнесу больше, чем зарплата, которую вы ему будете выплачивать?

Затем однажды утром по радио вы слышите, что главы профсоюзов согласились на снижение уровня оплаты труда. Что это означает? Если оплата труда будет ниже в отраслях, курируемых профсоюзами, то, вероятно, и в остальных секторах экономики она понизится. Теперь вам проще ответить на вопрос о расширении бизнеса, ведь новому работнику можно будет предложить меньшую зарплату, не так ли? Следовательно, ваше решение — нанять.

Варуфакис предлагает тщательнее подумать над вышеописанной ситуацией и ее причинами. Почему лидеры профсоюзов могли выступить с таким заявлением? Прежде всего, на сокращение зарплат идут только в одном случае — чтобы людей не уволили. А почему их хотели уволить? Потому что в крупных компаниях, где есть профсоюзы, не были убеждены, что смогут продать все производимые товары. Значит, нужно сокращать расходы: либо уволить часть людей, либо сократить фонд оплаты труда. Естественно, что лидеры профсоюзов всегда ратуют за второй вариант, без сокращений.

Отсюда следует первый сигнал для вас как для предпринимателя — и это не то, что зарплаты на рынке становятся ниже, а, значит, вы можете нанять людей для расширения бизнеса. Главное здесь в том, что перспективы развития бизнеса вообще сомнительны. Ведь в них для себя уже не верят даже крупные компании.

Так каким будет дальнейшее развитие ситуации? Если сократят зарплаты или все-таки вообще уволят часть персонала в крупных компаниях, то в любом случае у людей станет меньше денег для покупок. И тогда кто-то из них, кто мог бы купить ваши товары, их уже не купит. Поэтому в такой ситуации расширять бизнес точно не следует. А вот о чем вам стоит призадуматься — это о его сокращении или закрытии, ведь ваших потенциальных клиентов станет меньше.

Итак, что же получается — обычное сообщение, которое простым человеком может быть воспринято положительно, на самом деле несет совершенно обратную, негативную информацию, когда мы говорим об экономике. Поэтому, когда в следующий раз вы услышите необычные новости, попробуйте воспроизвести описанную выше логику, чтобы понять, почему это происходит, к чему может привести, и что лично вам следует делать в подобной ситуации.

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