ИТ-предпринимателю Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене. Что известно о деле

Следствие считает, что основатель Group-IB мог снабжать ценной информацией разведки сразу нескольких иностранных государств. Мать Ильи просит разобраться в ситуации лично президента Владимира Путина.

Основателю ИТ-компании Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах. По этой статье (275 УК об измене родине) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства. Вину в госизмене основатель фирмы, занимающейся компьютерной безопасностью, не признает, как и то, что сотрудничал с разведкой иностранного государства.

Мать Ильи, Людмила Сачкова, написала письмо-обращение президенту Владимиру Путину. Его текст публикует Forbes. В письме Сачкова просит «честно разобраться в деле» и освободить ее сына:

Я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем именно заключается измена Родине Сачковым Ильей. При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно. Так кому же выгодно устранить Илью? И я уверяю, что это не только мои мысли. Мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего, особенно те, кто знает Илью.

Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, добавляет мать основателя Group-IB. Она считает, что теперь многие задумаются об отъезде за границу.

В ночь на 29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а спустя несколько часов Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца основателя компании Илью Сачкова. Сачков, по данным следствия, передавал спецслужбам других государств данные, «которые составляют гостайну в области кибербезопасности». Речь может идти о разведках сразу нескольких стран, а к делу подключилась «военная контрразведка ФСБ».

Источник Forbes на рынке информационной безопасности, знакомый с Сачковым, выдвинул другую версию — что под статью о госизмене предприниматель мог попасть из-за участия Group-IB в расследованиях Интерпола:

Тебя просят предоставить данные по итогам расследования, ты их отдаешь — а потом оказывается, что внутри было что-то, чего не должны были видеть другие. Так ошибиться может кто угодно, а поскольку Илья целенаправленно ссорился со всеми, кто-то мог его ошибку подсветить.

Два источника РБК на ИТ-рынке также высказали версию, что арест Сачкова может быть связан с недавними санкциями США против платформы по обмену криптовалюты SUEX, которую власти страны подозревают в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров. Сачков, по словам одного из собеседников издания, давно «следил» за киберпреступниками, которым, согласно американской версии, SUEX предоставляет инфраструктуру.

После ареста Сачкова Group-IB возглавил второй основатель компании Дмитрий Волков. В интервью РБК он сказал, что в своей работе Group-IB не имеет возможности получить доступ к засекреченной информации:

Ни один из наших комплексов не защищает подобную информацию. С организационной точки зрения это тоже в принципе невозможно, потому что если кто-то хочет нам разгласить, дать доступ к какой-то засекреченной информации, он должен нас об этом уведомить.

В настоящий момент реальные причины ареста Ильи Сачкова остаются засекреченными. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово», где будет содержаться до следующего заседания суда.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов требовал от следствия разъяснить суть дела Сачкова, поскольку в противном случае «по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», сообщал DK.RU.

Впрочему, в Кремле так не считают, утверждая, что арест «не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату» в России. «Вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», — заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.