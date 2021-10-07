Тренируйте интуитивную прозорливость. Что объединяет удачливых людей?

Стать удачливым человеком можно. Для этого нужно научить мозг думать особенным образом и быть внимательным к деталям. Эксперименты доказали, что всего шесть шагов помогают решить задачу.

Можно научить себя быть удачливым. В этом уверен Кристиан Буш, преподаватель программ лидерства в Нью-Йоркском университете и Лондонской школы экономики. В его книге The Serendipity Mindset перечислены совершенно конкретные шаги, которые помогают взрастить в себе удачливость, пишет Reminder. Главное — в материале DK.RU.

Представьте: два человека, одно кафе. Первый, решив зайти выпить кофе, находит на входе банкноту, а после заказа решает перекинуться парой слов с другим посетителем. Тот оказывается бизнесменом, в итоге состоится очень интересный разговор. Человек возвращается домой с мыслью, что ему сегодня определенно повезло: за каких-то полчаса он приобрел и немного денег, и нового знакомого со связями.

Второй человек также идет выпить кофе, но просто выпивает его и едет домой. Все прошло не плохо, как всегда. Он не нашел денег и ни с кем не поговорил.

Эта история — реальный эксперимент британской телекомпании BBC. Участники съемочной группы попросили двух людей сходить в одно и то же кафе, в обоих случаях положили на порог деньги и наняли актера, который изображал бизнесмена. Шансы были равны. Но сказать «Я удачно зашел в кафе» смог бы только один.

Почему одним везет, а другим — нет? Иногда удача — случайность. Выигрыш в лотерее, например. Но эксперимент BBC показывает: «везение» порой зависит не от внешних обстоятельств, а от того, как настроен наш взгляд на мир.

Что мешает быть удачливыми?

Вспомним историю изобретения пенициллина. Александр Флеминг просто забыл в лабораторной чашке бактериальные культуры, появившаяся плесень выделила вещество, которое убивало бактерии. Другой ученый выкинул бы заплесневевшую жидкость. Но Флеминг был скорее похож на удачливого героя BBC, чем на неудачливого. Их объединяет качество, которое иногда называют серендипностью, или интуитивной прозорливостью.

Что это? Это «везение, которое создаем мы сами». Быть интуитивно прозорливым — значит:

а) быть внимательным и замечать неожиданное;

б) осмыслять неожиданное так, чтобы понимать, как использовать его в своих интересах;

в) быть достаточно решительным, чтобы действовать.

Кажется, что все очень просто. Но претворить это в жизнь могут единицы, нам мешают укоренившиеся убеждения и когнитивные искажения:

Недооценка неожиданного. Мир хаотичен, но мы предпочитаем думать, что все идет по плану. Допустим, вам предстоит собеседование по Zoom. Помешать может сломавшийся микрофон или пролитый на ноутбук чай. Если в день Х вы предусмотрительно проверите технику и будете завтракать вдали от компьютера, все пройдет как надо. А на случай непредвиденных обстоятельств у опытных спикеров всегда заготовлена шутка.

Предвзятость ретроспективного взгляда. Постфактум мы видим прошлое как череду предсказуемых событий — и не замечаем случайности, которые способствовали успеху. В результате не пользуемся ими в будущем. Уметь анализировать роль случайностей — важный навык.

Функциональная неподвижность. Это привычка использовать инструменты, вещи и обстоятельства так же, как раньше. Классический пример — знаменитый тест на креативность Карла Дункера. Представьте: у вас есть свеча, спичечный коробок и коробка с канцелярскими кнопками. Задача — прикрепить свечу к стене так, чтобы воск не капал на стол и не пачкал стены. Если побороть функциональную неподвижность не получится, вы не догадаетесь опустошить спичечный коробок, закрепить его на стене кнопками и поставить на образовавшуюся «полку» свечу.

Кристиан Буш уверен, что можно научиться интуитивной прозорливости. Для этого нужно:

I. Исследовать удачи и провалы

Заведите просто дневник: поделите страницу на две части, заведите таймер на две минут и в конце дня внесите в первую колонку события, которые привели к положительным результатам, во вторую — те, что никак не повлияли на вашу жизнь или были неприятными. Эти записи будут отправной точкой для размышлений. Подумайте, какие действия и события привели к успеху, а какие только вызвали стресс.

Вскоре вы начнете замечать закономерности: иногда к неприятным событиям приводят когнитивные искажения. Удачам же могут помешать мелочи: неоплаченные счета, перегоревшая лампочка, боль, с которой вы никак не дойдете до врача, — все это отнимает когнитивные, эмоциональные и физические силы.

II. Практиковать благодарность

Чтобы разглядеть в окружающем мире возможности, нужно как минимум относиться к нему доброжелательно. Один из способов развить это чувство — дневник благодарности. Идея в том, чтобы каждый день составлять небольшой список всего, за что вы благодарны.

Замечая позитивные события, мы становимся более оптимистичны. А оптимизм меняет восприятие себя и реальности.

III. Дать себе больше свободного времени

Интуиция не пассивна. Нельзя стать открытым и готовым к неожиданному, пока внимание занято делами и лентой в соцсетях. Позволяйте мыслям иногда свободно блуждать.

IV. Развивать внимательность

Оторвитесь от телефона и обращайте чаще внимание на улицу или людей в метро. Интуиция идет рука об руку с наблюдательностью: мозг получает больше информации и видит больше возможностей.

V. Расставить ловушки для удачи

Полезно ловить удачу на «крючки» — то есть говорить с людьми так, чтобы быстро их «зацепить» и повысить шансы, что собеседники вас запомнят и захотят продолжить знакомство. Допустим, вас спросят «Чем вы занимаетесь?» Вы можете назвать должность и компанию. Или сказать: «Я люблю объединять людей, работаю в сфере образования, недавно начал думать о философии, но что мне действительно нравится, так это игра на фортепиано». В этом коротком высказывании целых четыре «крючка»: страсть (объединять людей), призвание (образование), интерес (философия) и хобби (игра на фортепиано). Шансов, что между вами и собеседником найдется нечто общее и вы разговоритесь, гораздо больше, чем если бы вы ответили на вопрос формально.

VI. Создавать удачные ситуации

Необязательно пассивно ждать шанса, когда пригодятся «крючки» для удачи. Лучше создавать возможности самому. Например, вы можете отправлять благодарственные сообщения людям, чья деятельность вам нравится. Некоторые компании сами стараются стимулировать подобные случайные и неформальные взаимодействия, создавая пространства и мероприятия так, чтобы люди из разного контекста сталкивались и обменивались опытом.

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