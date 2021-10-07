Не быть собой. Почему притворяться и юлить необходимо для удовлетворения от жизни

Естественность и простота поведения, которые так пропагандируют в последние годы, на самом деле не очень помогают нашему мозгу работать и создавать новое. Ему куда ближе другое состояние.

Психологи и хантеры твердят нам «быть собой». Именно искренность и естественность считается путем к успеху в сложном XXI веке. Но на самом ли деле такая предельная честность так необходима? Профессор организационного поведения школы бизнеса Insead Ли Хуанг уверена, что все не так просто.

Исследования доказали, в частности, что стойкая приверженность своему истинному «я» (которого, возможно, даже не существует) снижает способность лидеров идти на ценные компромиссы и вступать в коалиции. Искренность лидеров также приводит к негативным последствиям, когда она выглядит вне закона — проблема, которая особенно затрагивает женщин и других лидеров со статусом «чужак».

Кроме того, оказалось, что креативность, которую сейчас называют ключевым фактором в борьбе с постковидной рецессией, часто куда выше, когда человек не абсолютно искренен. Фактически, люди лучше творчески мыслят в ситуации, когда совершают физические действия, противоречащие их душевному состоянию. Это явление также известно как «диссонанс между разумом и телом» (ДРТ).

Что за диссонанс

Диссонанс между разумом и телом может быть различных форм. Его демонстрирует и лидер команды, кивающий во время нескладной презентации сотрудника, и гордый менеджер, принимающий похвалы с наигранной скромностью.

В серии исследований с участием почти 500 человек я экспериментально манипулировала эмоциональным состоянием и физическим выражением эмоций с помощью случайных заданий. Например, я просила участников подумать о счастливом или грустном моменте, который они пережили, а затем написать о нем, улыбаясь или хмурясь, или сыграть роль человека с большой или маленькой властью, приняв зажатую или экспансивную позу соответственно, — говорит Хуанг.

Затем участникам были предложены «несвязанные» задачи: например, придумать новые варианты использования обычных предметов или нарисовать существо с другой планеты. Пара судей, не знавших об экспериментальных манипуляциях, оценивала каждого по шкале креативности. Результаты показали четкую закономерность: участники, испытавшие диссонанс между разумом и телом, придумали больше нестандартных и новых идей, чем те, кто действовал «искренно», то есть чьи выражения лица или тела соответствовали их внутренним ощущениям.

Почему происходит именно так? Диссонанс, похоже, усиливает восприимчивость к нетипичным идеям, что хорошо влияет на творческое мышление.

В более ранней работе мы с соавтором обнаружили, что участники, которые испытали этот тип диссонанса, более открыты для широких, свободных определений и ассоциаций — например, могут представить, что чеснок — это овощ, а сумочка — предмет одежды.

Дар природы

Сопоставив все, мы выдвинули предположение, что диссонанс между телом и разумом создает напряжение, которое заставляет разум рождать новые идеи. Этот феномен объясняется эволюцией: выживание наиболее способных к адаптации особей способствует повышению чувствительности к изменениям окружающей среды, а также развитию быстрой и гибкой реакции.

Если этот диссонанс — дар природы, который помогает людям справляться со сложными ситуациями, то больше всего от него выигрывают те, кто обычно огражден от такого напряжения.

В одном исследовании мы увидели, что влияние диссонанс наиболее выражен у тех, кто впервые с ним столкнулся. То есть больше всего пользы он может принести старшим менеджерам: им приходится проходить корпоративное обучение в защиту искренности, и это, вкупе с высоким рангом, устраняет потребность и желание быть неискренними.

Это подводит нас к еще одному недостатку культа искренности. Он предполагает, что неискренность — это норма, от которой нужно отклоняться, но исследования говорят об обратном. Во-первых, людям сложно притворяться. Во-вторых, они не любят внутренние противоречия.

Вывод из всего этого прост: действия, которые нарушают привычный, аутентичный язык тела, вызывают нестандартное мышление и способствуют развитию творческих способностей и устойчивости.

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