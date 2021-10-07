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Жители Свердловской области могут проверить свои знания по экономике и финансам

Жители Свердловской области могут проверить свои знания по экономике и финансам
Иллюстрация: пресс-служба УрГЭУ

12 октября свердловчане смогут стать online-участниками Всероссийского экономического диктанта. Регион принимает участие в акции в пятый раз, для многих писать его стало уже доброй традицией.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Задания экономического диктанта-2021 традиционно составлены для двух возрастных категорий: учащихся 9-11 классов школы и студентов вузов и всех желающих. Вопросы будут посвящены экономической истории России, основным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.

Жители Свердловской области могут проверить свои знания по экономике и финансам 1Написать Всероссийский экономический диктант можно online. Тестовые задания будут доступны 12 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени. Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться на сайте.

У участников будет только одна попытка проверить свои знания. Результат станет известен сразу, скачать сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний можно будет в личном кабинете. Регистрация  по ссылке.

Участники, набравшие 90 баллов и более, являются победителями акции и награждаются дипломом победителя Всероссийского экономического диктанта.

Правильные ответы на вопросы ВЭД будут опубликованы на сайте акции 13 октября.

Напомним, диктант организован Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов. Организатором диктанта в Свердловской области является Уральский государственный экономический университет. 

Автор: Александра Клименко
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