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В здании института, работающего на «оборонку» и нефтяников, распродают этажи

В здании института, работающего на «оборонку» и нефтяников, распродают этажи
Иллюстрация: ekaterinburg.n1.ru

Объект расположен в центральном районе Екатеринбурга, недалеко от железнодорожного вокзала. Площади реализуются вместе с арендаторами — бассейном и супермаркетом.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В здании Уральского научно-исследовательского технологического института (УралНИТИ) (Луначарского, 31) выставлены на продажу два помещения. Оба с арендаторами.

Один из объектов (площадь 120 кв м.) оценен в 14,4 млн руб. С 2019 г. там работает бассейн. Площадь второго составляет 437 кв. м. Помещение расположено на первом этаже. Его арендует супермаркет «Пятерочка». Собственник просит за недвижимость 55 млн руб.

Как пояснил JustMedia.ru представитель агентства недвижимости, занимающегося продажей, арендаторы не планируют менять дислокацию.

УралНИТИ был основан в 1956 г. как специализированный технологический институт Министерства промышленности и торговли РФ. В октябре 2019 г. суд признал его банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. По данным СПАРК, 25% предприятия принадлежат корпорации «Уралвагонзавод».  

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге выставлен на аукцион участок у здания правительства области. Земля принадлежит Уралтрансбанку, который сейчас проходит процедуру банкротства. На ней можно строить капитальные сооружения. Лот оценен в 25,5 млн руб.

Автор: Виктория Говорковская
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