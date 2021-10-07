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Слова главы Роспотребнадзора и трактовка СМИ стоили организаторам концертов 100 млн рублей

Слова главы Роспотребнадзора и трактовка СМИ стоили организаторам концертов 100 млн рублей
Иллюстрация: pixabay.com

«Пояснения, данные главой Роспотребнадзора Анной Поповой об отмене всех мероприятий, были неверно интерпретированы рядом СМИ, в первую очередь — «РИА Новости», на которое ссылались многие массмедиа».

#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Организаторы концертов и продавцы билетов в России понесли потери в размере 100 млн руб. из-за того, как СМИ преподнесли слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой об отмене всех массовых мероприятий, сообщает РБК со ссылкой на заявление Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО), объединяющей 47 крупнейших участников рынка.

Пояснения, данные главой Роспотребнадзора Анной Поповой <...>, были неверно интерпретированы рядом СМИ, в первую очередь — «РИА Новости», на которое ссылались многие массмедиа. Публикации вышли под «кликбейтными» заголовками, которые вызвали спад и остановку продаж билетов на многие мероприятия, а также стресс и панику у аудитории. <...> Нашей индустрии как будто вырубили свет, — говорится в заявлении КТиБО.

Попова в понедельник констатировала, что на данный момент во всех регионах России так или иначе ограничены массовые мероприятия. Но по первым срочным сообщениям СМИ складывалось впечатление, что она говорит о введении новых ограничений, отмечает The Bell.

В тот же день пресс-служба Роспотребнадзора уточнила слова Поповой, пояснив, что дополнительных ограничений не вводится, а главы регионов по-прежнему сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.

Даже после публикации опровержений <...> тиражируемая информация мешает артистам выходить в рекламу и продажу с новыми проектами — публика им просто не верит, — подчеркивают в ассоциации.

Сейчас КТиБО готовит обращение в суд.

Между тем в России с середины сентября растет суточное число заболевших и умерших из-за коронавируса. Так, в последние дни выявляют более 25 тыс. заразившихся COVID-19. Кроме того, накануне, 6 октября, в России зафиксировали рекорд по суточному числу умерших от коронавируса — 929 человек. На фоне обострения ситуации главы регионов начали вновь вводить различные защитные меры. Так, власти Свердловской области анонсировали введение жестких ограничений для тех, кто не вакцинировался. Им запретят посещение заведений общественного питания, тренажерных залов, бассейнов, театров, кино, санаториев и баз отдыха. Предприниматели считают, что эти ограничения серьезно отразятся на их бизнесе, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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