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Антимонопольщики не разрешили «Авито» купить «Циан»

Антимонопольщики не разрешили «Авито» купить «Циан»
Иллюстрация: avito.ru

В ведомстве решили, что объединение двух популярных платформ может привести к ограничению конкуренции на рынке и поднимет цены на услуги для конечного потребителя.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ФАС#НОВОСТИ

Интернет-компания «Авито» не сможет увеличить долю на рынке недвижимости до 62%. Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала самому крупному в стране сайту частных объявлений в покупке платформы по продаже и аренде недвижимости «Циан». Антимонопольщики посчитали, что сделка привела бы к ограничению конкуренции на рынке и росту цен на услуги как для физических лиц, так и для профессиональных участников — риелторских агентств и застройщиков, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты ФАС провели анализ состояния конкуренции на рынке и также отметили, что заявленные сторонами позитивные эффекты от сделки («сокращение мошенничества с интернет-объявлениями») можно достигнуть и без слияния.

По результатам исследования ФАС России установила, что объединение «Авито» и «Циан» повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке. Действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу, — говорится в сообщении ведомства.

О том, что сервис «Авито» собирается приобрести «Циан», стало известно в сентябре. Тогда отмечалось, что, если сделка пройдет успешно, доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40% до 62,2%. Сумма предполагаемой сделки не раскрывалась.

Ранее стало известно, что «Циан» намерен привлечь до $400 млн в ходе первичного публичного размещения (IPO) в Нью-Йорке осенью 2021 года, напоминает Секрет фирмы.

В конце августа ФАС оштрафовала сервис онлайн-бронирования Booking на 1,3 млрд руб. за доминирование на рынке гостиничных агрегаторов. Дело о нарушении антимонопольного законодательства было заведено после обращения «Опоры России» и российских отельеров, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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