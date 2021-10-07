В Свердловской области готовят к открытию «Социополис» для людей с инвалидностью

Некоммерческая организация «Благое дело» завершает проект по созданию новой модели жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области. Екатерининская Ассамблея выделила на него 22 млн руб.

Второй благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2020 — некоммерческая организация «Благое дело» завершает реализацию проекта «Социополис — новая модель жизнеустройства людей с инвалидностью в Свердловской области». На реализацию проекта организация получила 22 млн руб. Проект реализуется в поселке Верх-Нейвинский.

«Социополис» — это единый комплекс из нескольких зданий с разным назначением: проживание, культурные мероприятия и социализация. Для проведения культурных мероприятий и социализации создан инклюзивный культурный центр. Здание, подаренное некоммерческой организации «Благое дело» в 2019 году, было отремонтировано и оборудовано при поддержке благотворительного проекта Екатерининская Ассамблея.

Старое здание магазина площадью 200 кв.м полностью реконструировано. В течении лета удалось провести замену окон, установку дверей, реставрацию пола, косметический ремонт, отделочные работы, перенос санузлов, установку оборудования санузла для колясочников, реконструкцию отопления, электроснабжения, установка мультимедийного, аудио, видео и концертного оборудования.

Открытие культурного центра позволило вывести социокультурную деятельность на новый уровень. Люди с инвалидностью получили работу, круг общения, возможность творческой самореализации, обучения, участие в культурной жизни. Здание рассчитано на 50 посадочных мест. Здесь будут проводиться показы художественного и документального кино, музыкальные концерты, встречи с творческими людьми, мастер-классы от специалистов ремесленных мастерских организации для жителей поселка и области, — рассказала руководитель организации «Благое дело» Вера Симакова.

На сегодняшний день также обустроена территория вокруг отремонтированного здания культурного центра и здания «Благого дела», создана доступная среда для людей с инвалидностью и инвалидов-колясочников (спуск от здания мастерских к культурному центру, входные группы).

Что касается проживания людей с инвалидностью, в рамках проекта приобретен двухэтажный дом площадью 210,5 кв.м. Сейчас идет реставрация объекта. Планируется, что все работы будут завершены до конца года.

Напомним, в прошлом году благотворители Екатерининской Ассамблеи поддержали идею создания «шорт-листа», чтобы средства, собранные сверх заявки проекта-лидера, были направлены на следующий по количеству голосов проект.

«В прошлом году на благотворительном вечере было собрано более 65 млн рублей, и по новым правилам поддержку получили не один, а четыре проекта. На прошлой неделе мы открыли обновленный медицинский блок Верхнепышминской школы-интерната для слабовидящих детей. Некоммерческая организация «Благое дело» создает первый в Свердловской области инклюзивный комплекс. Третий благополучатель — Областная детская клиническая больница – завершает проект создания Центра нутритивной поддержки. Наш четвертый благополучатель — фонд «Подари жизнь» приобретает для ОДКБ оборудование для диагностики детского рака и генетических заболеваний», — рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.