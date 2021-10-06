Авторынок продолжает падать: у производителей нехватка компонентов

Автомобильный рынок в России продолжает падать третий месяц подряд. Продажи на 20-50% ниже, чем на пике пандемийного 2020 года. Держаться на прежнем уровне удается только премиальному сегменту.

За сентябрь 2021 года в стране было продано 119 485 новых автомобиля, что на 22,6% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Больше всего автомобилей было продано под брендом Lada — 17 189 единиц. Но и это на 51% меньше показателей сентября 2020 года, когда отечественный производитель смог реализовать 35 264 машины. На втором месте у российского потребителя Kia с падением на -16% и 17 037 проданных автомобилей. Замыкает первую тройку Hyundai (13 624 проданные машины), что на 26% меньше показателей прошлого года, когда корейцы реализовали на российском рынке 18 380 автомобилей.

Падение показателей в АЕБ объяснили, в первую очередь, нехваткой микрочипов, с которой столкнулись практически все производители интеллектуальной техники (подробнее об этом читайте в материале DK.RU). «На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, в ноябре Комитет автопроизводителей попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год», — пояснил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель:

Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев.

Всего с начала года россияне приобрели 1 260 111 автомобилей. С I по III квартал 2021 года продажи новых машин на российском рынке пока остаются в плюсе: +15,1% по сравнению 2020-м, на который пришелся локдаун.

Что касается самых популярных моделей, первое место заняла Lada Vesta. В сентябре этот автомобиль разошелся тиражом в 8 724 штук. К примеру, за тот же период прошлого года свой выбор на этой машине остановили 11 520 клиентов. На второй строчке расположилась Kia Rio (6 635 проданных машин). Первую тройку замыкает Hyundai Solaris с показателем 6 258 проданных седана.

Lada Granta вылетела из первой пятерки на 6 место. Причиной стала нехватка электронных компонентов, из-за чего многие дилеры сообщили о возникшем дефиците. В итоге за месяц было продано всего 3 886 машины против 12 488 за сентябрь 2020 года.

Высокие показатели продаж и даже рост сохраняет премиальный сегмент. Сadillac в сентябре передал клиентам 329 машин — рост продаж составил 34,3%. Audi продала за отчетный период 1 655 автомобилей, что на 14,5% больше показателя в 2020 году. Genesis продал за месяц 383 машины. Это на 173,6% превышает объемы продаж за аналогичный период 2020 года. Lexus реализовал 1 947 автомобилей (+54,6%). Также за месяц россияне приобрели 398 кроссоверов Exeed (премиальный бренд Chery).

В список аутсайдеров в сентябре попали Jaguar, передавший клиентам 28 машин (падение на -65,9%). Porsche реализовала на 57,8% меньше автомобилей — 237 единиц. В свою очередь, Infiniti продала в сентябре 129 машин (-51%).

Как ранее сообщал DK.RU, из-за подорожания металла и других материалов, перебоев с электричеством в Китае, а также нехватки чипов многие автопроизводители вынуждены останавливать производство. Так, в августе автозавод LADA в Тольятти отправил рабочих в длительный отпуск.

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