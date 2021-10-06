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100+ Techno Build: наземное метро построят москвичи, в «Екатеринбург-Сити» не будет машин

Открытие форума 100+ Techno Build
Открытие форума 100+ Techno Build. Иллюстрация: forum-100.ru

В Екатеринбурге продолжает работу строительный форум, сегодня площадку посетили представители власти области и города. Что важного происходило на важнейшем отраслевом мероприятии — на DK.RU.

#ГОРОД#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Строительный форум 100+ Techno Build продолжает работу в Екатеринбурге. Сегодня, 6 октября, в рамках мероприятия было сделано несколько важных заявлений о том, что ждет город в ближайшие годы. Главное — в материале DK.RU.

>>> АО «Мосинжпроект» (строит новые линии и станции метрополитена в Москве) займется проектированием наземного метро в Екатеринбурге. Соглашение было подписано мэром Алексеем Орловым.

Предполагается, что основной маршрут проложат по кольцевой железной дороге вокруг Екатеринбурга, из районов к нему протянутся радиальные линии.

>>> Второй этап развития района Академический даст более 2 млн кв. м качественного жилья. Такое обещание дал гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев губернатору Евгению Куйвашеву.

Новые кварталы будут отличаться тем, что там будет больше малоэтажного строительства:

Новая территория не будет спальной в плохом смысле этого слова, поскольку в ее развитие мы закладываем изначально и комфортабельную транспортную инфраструктуру, и комфортабельную социальную инфраструктуру. И я надеюсь, что совместно с партнерами-застройщиками мы сможем создать уникальный продукт комфорт-класса, — отметил Станислав Киселев.

>>> Квартал «Екатеринбург-Сити» в центре города, строительством которого занимается УГМК, будет полностью пешеходным. Об этом заявил сегодня генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Кроме небоскребов в квартале будет парк площадью 2 гектара, включающий объект культурного наследия, сад Казанцева, и пешеходная улица, начинающаяся от Вайнера. При этом все движение транспорта, сервисная логистика и погрузка будут осуществляться под землей. Для этого будет построен огромный подземный паркинг.

>>> Рядом с ЖК «Парк столиц» (Московская-Щорса) появится новое общественное пространство с мультимедийный музеем и местами для отдыха. Об этом в рамках форума заявила архитектурная компания Domum.

Пространство рядом с башнями будет обеспечено местами для отдыха с доступом к Wi-Fi, персональным освещением и зарядными устройствами для телефонов. Также арт-объект будет выполнять функции мультимедийного музея конструктивизма.

>>> Стартовала разработка генплана Екатеринбурга до 2045 года. Мэр Алексей Орлов заявил:

Это большая и серьезная работа. Развитие города невозможно без агломераций, она будет завершена во второй половине следующего года.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках форума застройщики попросили власти изменить условия возведения небоскребов. Возможно, вскоре здания выше 100 метров будут строить по новым правилам.

Автор: Александра Клименко
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