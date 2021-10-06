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«Авто — средство добраться из пункта А в пункт Б». Какие машины выбирают зумеры и бумеры

«Авто — средство добраться из пункта А в пункт Б». Какие машины выбирают зумеры и бумеры
Иллюстрация: pixabay.com

В России зумеры выбирают гораздо более простые автомобили, нежели бумеры. И дело не только в разнице доходов. У разных возрастных категорий разные запросы, так что Kia Rio побеждает Toyota RAV4.

#АВТО#ЛАЙФХАКИ

Страховщик Росгосстрах проанализировал предпочтения клиентов, приобретающих полис КАСКО на автомобили. Удалось сделать выводы о том, как возраст влияет на выбор марки машины.

Так, бумеры (люди, рожденные в послевоенное время, с 1945 по 1963 годы) чаще всего выбирают Toyota RAV4, а зумеры (люди от 18 до 30 лет)  — Kia Rio.

Рейтинг самых востребованных у молодежи автомобилей в 2021 г. таков:

  • Kia Rio (6,7% от всех клиентов по КАСКО на новые машины);
  • Skoda Rapid (5,3%);
  • Toyota Camry (4,7%).

Далее следуют Volkswagen Polo, Toyota RAV 4 и Hyundai Solaris. Отечественные автомобили ВАЗ, Lada 2190 и Lada Granta выбирает около 3,9%. Также в первой десятке по популярности оказались Hyundai Creta, Kia_Optima/K5 и Volkswagen Tiguan.

Бумеры чаще покупают Toyota RAV 4 (8,3%), Hyundai Creta (5,2%) и Renault Duster (4,5%). Есть в списке и любимый молодыми водителями Kia Rio, он на четвертом месте с долей 3,7%. Далее в рейтинге идут Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и Renault Logan.

Вкусы наших клиентов по КАСКО при выборе нового авто в целом наглядно отражают главные характеристики поколений. Люди старше 60 лет традиционно консервативны, они ценят не только комфорт машины, но и ее надёжность, проходимость и приемлемое соотношение цены и качества, поэтому их предпочтение — это, во-первых, доступные по стоимости, во-вторых, кроссоверы и прочие вместительные автомобили, подходящие и для города, и для семейных поездок за город. Для современного поколения молодежи обычно важны маневренность, небольшой размер авто для удобства парковки, а главное — машина у них чаще средство добраться из пункта А в пункт Б, а не элемент имиджа. — рассказывает Ольга Асташкина, директор направления по управлению портфелем КАСКО компании «Росгосстрах».

Она отмечает, что, согласно статистике, зумеры покупают полисы КАСКО на свой автомобиль почти в 1,5 раза чаще бумеров. Это во многом можно объяснить водительским стажем бумеров — опытные водители считают, что ОСАГО им будет более, чем достаточно.

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Автор: Александра Клименко
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