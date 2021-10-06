Марину Ракову уволили из Сбербанка. По делу о мошенничестве задержан ее муж

Марина Ракова, бывшая замглавы Минпросвещения и теперь уже экс-вице-президент Сбербанка, отказалась признавать свою вину. В рамках уголовного дела задержаны еще четыре человека, включая мужа Раковой.

Артур Стеценко, гражданский муж обвиняемой в мошенничестве Марины Раковой, бывшей замглавы Минпросвещения РФ, задержан в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержание прошло еще 4 октября. В тот же день Ракову уволили из Сбербанка, где она работала после госслужбы в должности вице-президента.

Во время проведения следственных действий Ракова отказалась признавать свою вину.

Марину Ракову подозревают в хищении бюджетных средств в размере 50 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, занимая госдолжность, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». В качестве подрядчика привлекли Московскую высшую школу социальных и экономических наук (российско-британский частный вуз «Шанника»).

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Утверждается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные вузом, и необоснованно выплатил деньги.

Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда, топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

Марина Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации — куратором дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

Информация об уголовном деле и задержании Раковой появилась на прошлой неделе, сообщал DK.RU.