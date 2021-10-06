«QR-коды станут контрольным выстрелом». Рестораторы области написали письмо губернатору

Представители общепита просят главу региона отказаться от введения QR-кодов. Они подчеркивают: «требование предъявлять удостоверение личности — компетенция правоохранителей, а не сотрудников кафе».

Рестораторы Свердловской области обратились к губернатору с просьбой не вводить QR-коды. Евгению Куйвашеву направлено обращение от имени профессионального поварского сообщества, профильных поставщиков и иных участников сферы услуг общественного питания. Введение очередных ограничений для общепита представители отрасли называют «контрольным выстрелом».

В письме сказано, что потенциальные гости кафе и ресторанов вряд ли станут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы пообедать или выпить кофе.

По статистике, во время введения подобной меры в Москве летом 2021 года загруженность залов, в которые можно было попасть только при наличии QR-кода, составила не более 10%, — говорится в обращении.

Ситуацию практически можно сравнить с локдауном, уверены рестораторы, а ведь отрасль еще не до конца оправилась от событий весны 2020 г. Также в письме подчеркивается, что не все горожане зарегистрированы на Госуслугах, а требование предъявлять удостоверение личности является компетенцией правоохранителей, но никак не сотрудников кафе. Кроме того, введение QR-кодов делает проблематичной организацию рабочего, социального, студенческого и корпоративного питания.

Свою социальную функцию по мотивации сотрудников к вакцинации предприятия питания выполнили, мотивация же посетителей, на наш взгляд, лежит вне наших возможностей. Если же целью является предотвращение распространения заболеваемости, то нужно вводить ограничения для всех отраслей, — сказано в письме.

Вечером в среду, 6 октября, в Екатеринбурге пройдет совещание по вопросу «О мерах противодействия распространения коронавирусной инфекции» с участием замминистра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна и бизнес-омбудсмена Елены Артюх. На совещание приглашены представители туриндустрии, фитнес-клубов, сферы красоты и рестораторы.

Напомним, 4 октября Роспотребнадзор России заявил об отмене всех массовых мероприятий в стране. Это связано с очередной волной заболеваемости коронавирусом.

«В предыдущие четыре недели [распространения коронавируса в стране]: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», — подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За несколько дней до этого решения стало известно, что в Свердловской области будут обязательно вакцинированы несколько категорий граждан.