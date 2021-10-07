Прослушал курс — стал бизнес-партнером. Кто помогает повысить капитализацию на рынке труда

Дополнительное образование сегодня — один из самых быстрорастущих рынков. Это логично: слишком стремительно развиваются технологии, и чтобы обладать актуальными знаниями, нужно постоянно обучаться.

Согласно данным социологического исследования, проведенного фондом EdMarket. Digital, в 2019 г. 63% взрослых россиян (23 млн человек), проживающих в крупных городах, получали дополнительное образование, причем многие — сразу по нескольким направлениям. Пандемийный 2020-й в целом также положительно сказался на этой отрасли, особенно вырос онлайн-сегмент: вынужденные сидеть дома люди с удовольствием взялись за обучение, которое раньше не могли себе позволить из-за нехватки времени.

На сегодня объем рынка дополнительного профессионального образования (ДПО) в России, по данным издания «Эксперт», оценивается в сумму свыше 220 млрд руб. В перспективе он будет только расти.

Из-за быстрого развития технологий и изменения профессиональных стандартов специалистам постоянно приходится осваивать новые навыки, — назвала основную причину для роста Элина Закирова, директор Института дополнительного образования Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

Элина Закирова рассказала DK.RU, как сегодня выстраиваются программы дополнительного образования в вузах, какие направления востребованы у слушателей, какие перспективы открываются у тех, кто повышает квалификацию или проходит переподготовку в Институте допобразования УрГЭУ.

— УрГЭУ сегодня позиционируется как региональный центр непрерывного профессионального образования. В нашем университете у любого человека есть возможность получить как самые первые профессиональные компетенции, так и совершенствовать уже имеющиеся знания и навыки. Современные реалии таковы, что этот набор надо постоянно расширять. Технологии меняются стремительно, появляются новые профессии, а существующие прежде — трансформируются с учетом новых трендов. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно постоянно обучаться. Наш Институт дополнительного образования дает такую возможность.

Какие программы сегодня наиболее популярны?

— У нас более пятидесяти различных программ и слушатели находятся на каждую из них. Наиболее популярны такие направления и программы, как «Финансовый директор», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Оценка бизнеса», «Государственное и муниципальное управление», программы повышения квалификации для аудиторов. Студенты охотно изучают контрактную систему в сфере закупок, экономику и организацию здравоохранения, совершенствуются в сфере экономической безопасности, управления персоналом и проектами.

Какие знания актуализируются в Институте дополнительного образования УрГЭУ ✅ Институт совместно с кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ регулярно проводит обучение в сфере туризма и гостеприимства. Затрагиваются актуальные вопросы развития туризма, среди которых: продвижение Свердловской области на туристском рынке,

актуальные тренды развития внутреннего и въездного туризма в РФ,

дизайн городской среды,

менеджмент в туризме. ✅ Регулярно проводится обучение для руководителей и сотрудников организаций-участников рынка ресторанного бизнеса по программе профессиональной переподготовки «Управление предприятием питания». ✅ На программе «Бухгалтерский учет и налогообложение» слушатели: изучают основы бухгалтерского учета, а также учет хозяйственной деятельности предприятия, учет основных средств;

учатся заполнять формы отчетности, составлять бухгалтерский баланс;

изучают взаимодействие счетов и учетов, особенности ведения учета запасов, материалов, заработной платы и имущества предприятия.

Как составляются эти программы? Что ставится во главу угла: теоретические знания или практика?

— Все обучение в Институте дополнительного образования УрГЭУ имеет практикоориентированный подход. Несомненно, есть базовые теоретические знания, которые не утрачивают свою актуальность — это фундаментальные знания. Но в программах повышения квалификации, переподготовки главное — рассказать о самых передовых инструментах и методах.

В нашем институте сформирована профессиональная команда, которая оперативно реагирует на все тренды и в итоге выводит программы дополнительного профессионального образования на общероссийский и международный уровень.

Разрабатывая программы, мы отталкиваемся от конъюнктуры рынка, выясняем, специалисты с какими компетенциями необходимы органам государственной власти и местного самоуправления, бизнес-структурам. Учитываем изменения профессиональных стандартов и квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Наши программы дают не только практические знания. Обучение направлено на развитие у слушателей лидерских качеств, на формирование стратегического и оперативного мышления.

По содержанию понятно, а как насчет формы? Все эксперты от образования говорят сегодня о клиповом сознании, о том, что молодежь стала по-другому воспринимать информацию…

— Мы используем все современные технологии обучения: деловые семинары, мастер-классы, бизнес-тренинги, дискуссионные круглые столы. Сильная сторона нашего Института — мы привлекаем для обучения спикеров и экспертов-практиков высокого уровня.

Вы называетесь Институт дополнительного образования, значит, к вам приходят на обучение уже те, кто имеет какие-то корочки? А какие документы по окончании института получают выпускники? Могут ли они, отучившись на ваших программах, пойти, скажем, в магистратуру?

— Вы правы, главное требование для освоения программ переподготовки — наличие любого профессионального образования: высшего или среднего профессионального. Тот, у кого уже есть диплом по какой-либо специальности, может обучиться новой профессии и также получить диплом.

Программы Института модульные: есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В том числе мы уже несколько лет успешно реализуем ряд универсальных двухэтапных программ. Первый блок универсальных программ дает возможность слушателям пройти программу профессиональной переподготовки за 3,5 месяца, после чего слушатели получают диплом установленного образца. На его базе возможно поступить в магистратуру УрГЭУ по ускоренной форме обучения. Слушатели экономят финансовые и временные ресурсы, осваивают новую специальность и обучаются в магистратуре уже не 2,5 года, а чуть более года.

Ускоренные программы есть по направлениям «Государственное управление и местное самоуправление», «Финансы и кредит», «Экономика и организация здравоохранения», «Управление проектами», «Финансовый директор», «Экономическая безопасность», «Управление персоналом», «Управление в туризме и индустрии гостеприимства».

Направления, что называется, на любой вкус… Это оправданно? Насколько велик интерес к дополнительному образованию?

— Ежегодно наш Институт выпускает более 1000 слушателей. Любая программа вызывает отклик. К примеру, мы одними из первых в УрФО запустили программу дистанционного обучения аудиторов на современной цифровой образовательной платформе «Практика применения международных стандартов аудита». К ней проявили интерес более 120 аудиторов.

Дополнительное образование всегда платное. Чем руководствуются люди или компании, которые отправляют к вам на переподготовку своих сотрудников? Какие у них появляются перспективы?

— Самое главное, что дает обучение в нашем институте, — актуальные знания. Скажем, сейчас мы запускаем программы дополнительного профессионального образования, направленные на совершенствование навыков управления государственными и муниципальными закупками. В них подробно освещаются нововведения в Законе о контрактной системе, изменения в контроле за соблюдением законодательства о контрактной системе, изменения в государственных и муниципальных закупках с 2022 года. То есть в следующем году без таких знаний работать будет невозможно.

Получить их — значит повысить свою капитализацию.

Мы регулярно проводим набор на программу «Финансовый директор». Она рассчитана на руководителей и собственников бизнеса, начальников финансово-экономических служб и тех, кто собирается создать собственный бизнес. Во время обучения предусмотрены встречи с успешными предпринимателями, которые могут поделиться опытом ведения бизнеса.Слушатели могут использовать эти знания для более эффективного управления финансами в своих компаниях. У наемных сотрудников прокачиваются бизнес-навыки, в перспективе они могут стать финансовыми партнерами компаний, в которых работают.