Свердловская область в числе лидеров по количеству банкротств граждан

Около 5,5 тыс. свердловчан с начала года признаны судом банкротами. Это число растет второй год подряд, чаще всего люди сами инициируют процедуру.

В Свердловской области растет число банкротов. С начала 2021 г. признаны банкротами более 5 тыс. свердловчан, регион вошел в список лидеров страны по числу граждан-банкротов, пишет JustMedia.ru.

Десятка регионов, где зарегистрировано больше всего банкротов:

Москва — 7,4 тыс. человек;

Московская область — 7,3 тыс. человек;

Краснодарский край — 6,8 тыс. человек;

Санкт-Петербург — 6 тыс. человек;

Самарская — 5,9 тыс. человек;

Свердловская область — 5,5 тыс. человек;

Башкортостан — 5,3 тыс. человек;

Ростовская область — 4,3 тыс. человек;

Челябинская область — 4,1 тыс. человек;

Волгоградская область — 3,6 тыс. человек.

Всего в стране с 1 января 2021 г. признаны банкротами 137 485 граждан и ИП. По данным «Федресурса», это в 1,8 раза больше, чем за январь–сентябрь 2020 г. Число банкротов растет второй год, в 2020 г. прирост к 2019-му был в 1,6 раза.

Чаще всего люди сами инициируют свое банкротство: в 95,1% процедуры были проведены после заявлений граждан. Кредиторы инициировали только 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

Ранее DK.RU писал о том, на что гражданам обращать внимание при прохождении процедуры банкротства. Артем Комсюков, старший юрист, руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру», уверен, что в идеальной ситуации банкротство не является чем-то катастрофичным и негативным.