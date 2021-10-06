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Свердловская область в числе лидеров по количеству банкротств граждан

Свердловская область в числе лидеров по количеству банкротств граждан
Иллюстрация: pixabay.com

Около 5,5 тыс. свердловчан с начала года признаны судом банкротами. Это число растет второй год подряд, чаще всего люди сами инициируют процедуру.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

В Свердловской области растет число банкротов. С начала 2021 г. признаны банкротами более 5 тыс. свердловчан, регион вошел в список лидеров страны по числу граждан-банкротов, пишет JustMedia.ru.

Десятка регионов, где зарегистрировано больше всего банкротов:

  • Москва — 7,4 тыс. человек;
  • Московская область — 7,3 тыс. человек;
  • Краснодарский край — 6,8 тыс. человек;
  • Санкт-Петербург — 6 тыс. человек;
  • Самарская — 5,9 тыс. человек;
  • Свердловская область — 5,5 тыс. человек;
  • Башкортостан — 5,3 тыс. человек;
  • Ростовская область — 4,3 тыс. человек;
  • Челябинская область — 4,1 тыс. человек;
  • Волгоградская область — 3,6 тыс. человек.

Всего в стране с 1 января 2021 г. признаны банкротами 137 485 граждан и ИП. По данным «Федресурса», это в 1,8 раза больше, чем за январь–сентябрь 2020 г. Число банкротов растет второй год, в 2020 г. прирост к 2019-му был в 1,6 раза.

Чаще всего люди сами инициируют свое банкротство: в 95,1% процедуры были проведены после заявлений граждан. Кредиторы инициировали только 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

Ранее DK.RU писал о том, на что гражданам обращать внимание при прохождении процедуры банкротства. Артем Комсюков, старший юрист, руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру», уверен, что в идеальной ситуации банкротство не является чем-то катастрофичным и негативным. 

Автор: Александра Клименко
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