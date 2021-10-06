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В 2021 г. на ледовом городке решено не экономить. Объявлен конкурс на 24,35 млн руб.

ледовый городок в Екатеринбурге в 2019 г.
ледовый городок в Екатеринбурге в 2019 г. Иллюстрация: скриншот видео Youtube

В этом году мэрия Екатеринбурга не сомневается в необходимости возведения на площади 1905 года ледовых фигур. Горожан будут ждать как минимум ледовые Дед Мороз, Снегурочка и замок.

#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

На сайте госзакупок размещен аукцион на строительство и обслуживание ледового городка, который традиционно появится в декабре на площади 1905 года.

Администрация Екатеринбурга определила начальную стоимость лота в 24,35 млн руб. Тема городка в этом году — «Новогоднее царство, Тридевятое государство».

Выбранному подрядчику предстоит построить ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки и возвести замок высотой 12 метров.

Напомним, в 2020 г. мэрия города приняла решение сэкономить на ледовом городке, в итоге на ледовый комплекс потратили не запланированные 24,2 млн руб., а 11,5 млн. Изначально ресь шла о полном отказе от строительства городка, сэкономленные деньги предлагалось направить медикам.

Ранее DK.RU писал, что площадь 1905 года в Екатеринбурге вскоре может стать совсем иной. Большое пространство в центре города, которое является парковкой почти весь год (за исключением тех недель, во время которых там возводится и функционирует ледовый городок), хотят сделать общественным местом, на котором будут проходить фестивали, выставки и многое другое.

Минувшим летом на площади прошел фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», который посетили тысячи горожан и гостей города. Именно он напомнил общественникам и властям, что площадь может быть функциональным местом, а не просто парковкой.

Автор: Александра Клименко
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