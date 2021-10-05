В Екатеринбурге презентовали концепции благоустройства набережной Исети

На форуме 100+ Technobuild, который 5 октября начал свою работу, представили финалистов конкурса на благоустройство набережной Исети, объявленного в июне мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

В финал вышли пять проектов.

Первый разработало шведское бюро Semrén & Månsson.

Проект предполагает разделение набережной на несколько зон-кластеров: театральную, архитектурную, деловую, культурную, спортивную. По замыслу шведов, в акватории Городского пруда должна появиться сцена, еще несколько предлагают расположить по берегам. Шведские архитекторы предусмотрели установку колеса обозрения на площадке у «Космоса», четырех новых фонтанов у Драмтеатра, а также строительство пешеходного моста, который свяжет берега в районе Ельцин Центра с одной стороны и «Космоса» с другой. Одно из предложений шведов имеет исторический подтекст: архитекторы хотят вернуть на Плотинку Краснознаменную группу.

Одно из предложений второго финалиста конкурса — Института Генплана Москвы — также имеет давнюю историю в Екатеринбурге. Руководитель управления перспективных проектов Института Генплана Москвы Тимур Башкаев во время презентации заявил, что «не видит» на набережной Храм святой Екатерины. Его, напомним, хотят возвести на месте бывшего приборостроительного завода.

На этой территории уже есть один крупный храм — На-Крови. Он прекрасно выполняет свою функцию. Для Храма святой Екатерины можно подыскать хорошее место вниз по Исети, — высказал свое мнение Тимур Башкаев.

Что касается других решений, архитекторы Института Генплана Москвы предложили поделить набережную на три зоны:

восточную (от «Динамо до Макаровского моста). Здесь авторы проекта хотят сделать заводь и разместить крытый флорариум;

западную (в нее войдут Октябрьская площадь и участок набережной до Макаровского моста): по замыслу авторов, от существущего фонтана к Исети будет спускаться водопад. Также здесь предусмотрен мост на противоположный берег.

парадную (будет вмещать Плотинку, правый берег до ККТ «Космос» и левый берег до Театра драмы): здесь хотят сделать большую смотровую площадку.

Если этот проект выиграет конкурс и будет реализован, в центре Екатеринбурга появится еще одна река: москвичи предлагают вывести из-под земли спрятанную в трубах речку Мельковку.

Третьим свой проект представило Московское бюро APEX. Концепция носит название PRUD и так же, как у шведов, предполагает разделение пространства набережной на кластеры: культурный, спортивный, научный, парковый и зону отдыха.

В этом проекте также фигурирует колесо обозрения: авторы предлагают поставить его около стадиона «Динамо». Авторы этого проекта вспомнили и о реке Мельковке. Правда, выводить ее на поверхность они не собираются, а предлагают вместо этого оформить сухой ручей из цветников и многолетников.

Смотровую площадку архитекторы APEX намерены сделать у Храма-на-Крови и оформить ее в виде воздушного пирса.

Следующую концепцию представил «Открытый консорциум» — это объединение, в которое входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio.

Авторы проекта также хотят сделать пешеходный мост, а саму набережную разделить на функциональные зоны. Например, Плотинку предлагается отдать под пространство для бизнеса. В этой концепции тоже открыт доступ к реке Мельковке: авторы намерены обустроить там зеленую зону для отдыха с открытыми бассейнами.

Пятый проект — от Консорциума S&P и Novascape. В этой концепции акцент сделан на водном пространстве: авторы запроектировали большой причал, а также торговые точки и кафе прямо на воде.

Мост между берегами присутствует и в этом проекте, но здесь также сделан акцент на воду. Авторы хотят построить посреди городского пруда насыпной остров и соединить его с берегами плавучими мостами по типу понтонов. Сам остров планируется отдать под детскую площадку, а зимой разбивать здесь ледовый городок.

Какая концепция ляжет в основу благоустройства набережной, станет понятно через месяц. Власти обещали объявить победителя конкурса в ноябре.

Напомним, в конце июня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил идею создать набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска. Первым шагом должно стать новое оформление набережной Городского пруда. Как рассказывал DK.RU, мэр объявил конкурс проектов переобустройства этой набережной, а заодно предложил членам Совета по сохранению и развитию культурного наследия уральской столицы, получившего неформальное название «Совет неравнодушных», принять участие в выборе концепции. В будущий состав жюри мэр пригласил общественников Антона Бакова, Дмитрия Москвина и Дмитрия Колезева, напоминает JustMedia.ru.