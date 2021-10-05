Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.10
72,56
84,17
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава Свердловской области определил, кто войдет в рабочую группу по реновации

Глава Свердловской области определил, кто войдет в рабочую группу по реновации
Иллюстрация: snospyatietazhki.ru

Губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая займется реализацией программы комплексного развития территорий. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

#СТРОЙКА#ВЛАСТИ#РЕНОВАЦИЯ

Согласно документу, возглавит рабочую группу вице-губернатор Сергей Швиндт. Его заместителем назначен министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Также в рабочую группу вошли министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, представители МУГИСО, управления госохраны объектов культурного наследия и заместители министров.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. В частности, можно заново застраивать и развивать можно территории, на которых находятся;

  • малоэтажные (до 5 этажей) дома 1970 года постройки и ранее; 
  • дома без централизованных сетей;
  • деревянные дома, износ которых оценивается в 60% и выше;
  • дома, капремонт которых будет стоить дороже, чем расселение.

Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию. 

Как рассказывал DK.RU, закон, вернее те условия, в которых они принимался, вызвали недовольство горожан. Екатеринбуржцы отмечали, что перед принятием документа не проводились общественные слушания.  Активисты создали петицию, в которой прописали, при каких условиях согласны участвовать в программе. 

У людей должна быть возможность получить равнозначное жилье в своем квартале или микрорайоне. Новый дом должен находиться не дальше, чем в 1 км от сносимого, и должен быть обеспечен аналогичной или улучшенной инфраструктурой. Пока строится новый дом, людей должны обеспечить временным жильем, которое аналогично изымаемому, или компенсировать плату за съемную квартиру, — таким было одно из главных условий активистов.

Кроме того, эксперты утверждают, что инженерные сети Екатеринбурга могут не пережить реновацию и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы.

Между тем 24 сентября 2021 г. Евгений Куйвашев  подписал еще один документ, касающийся КРТ. Речь идет о постановлении об установлении порядка определения границ участков, которые попадут в программу комплексного развития территории. Как рассказывал DK.RU, в документе прописано, как определять границы жилой застройки, кто принимает решение по КРТ, установлены сроки для проведения общего собрания собственников домов, которые попадут в программу, а также определены полномочия региональных властей и органов местного самоуправления по вопросу включения территорий в программу. 

Так, правительство региона будет принимать решения, если:

  • комплексное развитие территории проводится с привлечением средств областного бюджета;
  • основной подрядчик, развивающий территорию, определен областными властями;
  • территория застройки находится на границах муниципалитетов.

Главы муниципалитетов принимают решение о включении участков в КРТ во всех остальных случаях.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Владимир Бобряшов: «Мы живем внутри монетарного эксперимента, аналогов которому не было»Владимир Бобряшов: «Мы живем внутри монетарного эксперимента, аналогов которому не было»
  • В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка «Лимпопо»В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка «Лимпопо»
  • Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионовРоспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Но уточнил: решение за главами регионов
  • Три депутата думы Екатеринбурга уходят в отставкуТри депутата думы Екатеринбурга уходят в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.