Свердловские силовики ждут проверку из Москвы. Предыдущая ревизия закончилась трагедией

Екатеринбург посетит руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В регионе в последнее время произошло несколько громких дел, взятых главой СК на особый контроль.

Точная дата визита пока неизвестна, пишет ЕАН. Источник агентства утверждает, что Александр Бастрыкин приедет в Екатеринбург в текущем месяце. Официальной информации о приезде главы федерального Следственного комитета пока нет, как и программы его визита. Однако в Свердловской области в последние несколько недель произошло несколько происшествий, которые Бастрыкин взял под личный контроль. Среди них:

нападение екатеринбуржца с ружьем на семью с сыном-инвалидом;

убийство в Кировграде воспитателя детского сада Полины Титовой с двумя маленькими детьми (по подозрению в убийстве арестован уголовник-рецидивист Виталий Насретдинов);

арест в Первоуральске участкового уполномоченного местного ОМВД Александра Хусаинова с его другом уголовником-рецидивистом Александром Глазковым, которых обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки.

Также Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о ситуации в приемной семье из Нижнего Тагила, в которой дети брались под опеку. Всего через эту семью прошло более 20 детей. Там в сексуальном насилии над младшим братом и сестрой подозревается один из опекаемых. Кроме того, органы подозревают, что женщина-опекун сознательно отправляла детей в психдиспансер, чтобы им ставили диагноз об умственной отсталости, т. к. за воспитание таких детей от государства полагаются дополнительные выплаты.

Между тем прошлый визит Александра Бастрыкина на Урал закончился трагедией. Речь идет о проверке правоохранительных органов в Пермском крае, причиной которой стал расстрел людей в Пермском государственном университете. Как писал DK.RU, в результате нападения студента того же университета Тимура Бекмансурова 20 сентября погибли шестеро и получили ранения 47 человек. После совещания с Александром Бастрыкиным, где разбиралось происшествие, руководитель СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев совершил самоубийство.

Отметим, расследование преступлений, совершенных в Свердловской области, не первый раз попадает на особый контроль к федералам. При этом речь идет не только о смертельных делах.

Недавно DK.RU рассказывал, что Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России провести проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артема Халилова — водителя Lexus золотого цвета, спровоцировавшего конфликт с местным жителем Антоном Истоминым на заправке «Газпром нефть» на улице Шейнкмана 8 сентября 2019 г. На записи с камер наружного наблюдения видно, что водитель Lexus вышел из машины и стал отбирать шланг для подкачки колес у другого водителя. Затем Халилов стал хватать Истомина за руки и замахиваться на него, затем мужчины вышли из зоны камеры видеонаблюдения. Истомин говорит, что Халилов за эти секунды «схватил его за горло и начал сдавливать». Халилов же говорит, что в это время Истомин угрожал ему ножом.

Изначально против Истомина возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Расследовали его в СКР, дело вели сразу пять следователей, Халилов был признан потерпевшим. Но осенью 2020 г. судья участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чемакина оправдала Истомина. Ни апелляционная, ни кассационная инстанции приговор не отменили.