«HR — это человек с развитым чувством эмпатии. Лидер, который заряжает других»

«HR сегодня — это чуть ли не более главный человек, чем собственник, управленец или CEO, на нем завязана вся коммуникация». Каким должен быть действительно хороший специалист по персоналу?

Гибкий, любознательный, эмпатичный лидер с сильным личным брендом и стратегическим мышлением: профессионалы отрасли региона определили, какими компетенциями должен обладать специалист по персоналу. Чтобы составить портрет идеального HR-а, мы собрали мнения экспертов — участников и спикеров URAL HR-FORUM, в числе которых директора по персоналу российских корпораций и государственных структур.

Кризисы, через которые пришлось пройти бизнесу в условиях пандемии, запустили новые процессы трансформации. Чтобы остаться на рынке, компании должны ответить на этот вызов и сформировать новые требования к сотрудникам, управляющим персоналом и внутренними коммуникациями. HR сегодня — это человек с широким спектром компетенций, функционал которого не ограничивается подбором кадров, именно он — стратегическая единица, определяющая вектор развития бизнеса.

HR — это человек, который должен быть любознательным во всех смыслах этого слова — и в личном, и в профессиональном плане. Это движок, который позволяет бизнесу развиваться, штурмовать новые вершины, видеть новые горизонты, выводить из зоны комфорта бизнес-партнёров и даже собственников, чтобы компания была уверена в будущем, — отметила директор департамента по управлению персоналом макрорегиона «Урал», ТС «Пятёрочка» Вероника Коптелова.

Роль HR оказывается ключевой: «HR сегодня — сердце компании, он — стратег, политик и тактик, который вдохновляет и объединяет людей. Бизнес сегодня растет очень динамично, поэтому самое главное — вовремя поймать волну, принести нужные знания и найти нужных людей, а тех, кто есть — научить, адаптировать и создать такие условия, в которых команда работает классно», — подчеркнула директор по маркетингу и PR Института экономики и управления УрФУ Ксения Глембовская.

Для этого требуется целый спектр компетенций: «Сегодня HR должен быть чем-то средним между фокусником, психологом и бегуном. Он должен быть как вода — меняться каждый день и разбираться буквально во всём, что делает компания. Это человек, который определяет и создаёт настоящее и будущее компании» — считает менеджер по корпоративным мероприятиям розничной сети «Магнит» в Уральском округе Наталия Минина.

Специалисту по кадрам нужен сильный личный бренд, чтобы быть лидером, рассказывает начальник департамента по организации управления персоналом ЕМУП «Водоканал» Алёна Лейтнер: «HR должен быть харизматичным человеком, который объединяет не только руководство, но и направляет всех сотрудников компании. HR — проводник стратегических решений руководства, который помогает реализовывать их с помощью команды».

Следующее важное качество — гибкость и адаптивность. «Задачи бизнеса изменчивы, поэтому HR должен уметь вовремя перестраиваться — владеть информацией о рынке труда, о компании, о конкурентах, быть информированным. Это человек с активной жизненной позицией», — заметила директор по персоналу аптечной сети «Живика» Нина Казакова.

HR становится связующим звеном и даже иногда «социальным лифтом» внутри компании для тех, кто готов развиваться: «В нашем бизнесе сложно быть другим человеком. Главные качества – гибкость и безмерная любовь к людям. HR — это консультант любого руководителя, помощник и бизнес-партнёр, потому что мы делаем общее дело», — поделилась специалист по персоналу аптечной сети «Живика» Татьяна Зуева. С этим согласилась и директор по персоналу компании NAG Наталья Тимганова: «HR-профессионал готов ко всему и никогда не забывает о людях – в любой ситуации он остается человеком. Он должен быть прогрессивным, перспективным и, самое главное – готовым к изменениям, ведь политическая, экономическая и социальная ситуация меняется каждый день».

Одно из условий успеха — способность понимать, принимать и предлагать решение самых разнообразных проблем — быть «корпоративным психологом»: «HR сегодня должен быть крайне мобильным и очень человечным. Он делает невозможное — объединяет совершенно разных людей», — отметила главный специалист отдела коммуникаций и корпоративных мероприятий Уральского Банка Реконструкции и Развития Дарья Сычугова.

«В первую очередь HR — это человек с развитым чувством эмпатии. Во время пандемии стало очевидно, что в любой компании главная сила — это люди. Важно не только уметь адаптироваться к тому, что происходит, но и ценить людей, взращивать свою команду. Вряд ли есть компания, которая сейчас может эффективно работать без HR», — добавила основатель компании MICE Orchestra Ирина Михалькова. Руководитель центра развития компетенций Уральского Банка Реконструкции и Развития Ольга Сапрыкина назвала необходимыми компетенциями HR-ра способность объединять, вступать в диалог, модерировать процессы, регулировать качество взаимодействия между компаниями, подразделениями и людьми.

«HR — это лидер, который заряжает других и умеет работать с самим собой. Основная роль HR — экологичная трансформация внутренних ресурсов компании, чтобы своевременно отвечать на то, что происходит вокруг», — отметила профессиональный карьерный коуч и ментор Надежда Селиванова.

Кроме того, специалист по персоналу должен быть хорошим коммуникатором, совмещая функционал пиарщика и маркетолога в одном лице внутри компании: «HR — это адвокат бренда, проводник. Именно от него во многом зависит эффективность компании — от того, насколько правильно HR погрузил их в задачи — по сути дела продал им компанию. Поэтому нужно всегда смотреть на то, что HR — это представитель бренда, а сотрудник — потребитель. И именно HR выстраивает между ними маркетинговые отношения», — подчеркнул директор агентства Би Бренд / Digital & Marketing Данил Марьинский.

Директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ, председатель жюри Всероссийской премии «Graduate Award» международной премии EMBRAS Татьяна Ананьева резюмировала: «HR должен глубоко знать все процессы в области управления персоналом, обладать компетенциями как процессного, так и проектного управления. Это человек, который разбирается в бизнесе и хорошо знает, как устроена работа соседних подразделений. Без этого он не сможет выстроить процессы работы с людьми в компании. Важная ступень для HR — участие в организационном развитии компании. Когда планируются любые инвестиционные проекты и стратегия компании, обязательными блоками должны быть не только финансы, маркетинг и продажи, но и то, какие люди будут нужны для реализации этих задач и какие компетенции потребуются для реализации этих планов.

Специалист, который может выстроить перспективное планирование ресурсов, сформировать команду, выстроить систему ее развития и создать условия для эффективной ее работы — вот такой HR сегодня нужен бизнесу.

Первый URAL HR-FORUM собрал специалистов из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы и других городов России. Участники обсудили основные тренды отрасли, значимость личного бренда HR-ра и его роль в формировании бренда компании, а также актуальные внутрикорпоративные и внешние каналы коммуникации. Форум прошел при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Организаторами стали коммуникационное агентство Be Brand Advent и Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы наш форум собирал специалистов со всей страны. HR сегодня — это чуть ли не более главный человек, чем собственник, управленец или CEO, это сотрудник, на котором завязана вся коммуникация, и от того, насколько она эффективна, будет зависеть слаженность команды и ее результативность. HR — это сердце любой компании, именно они ищут лучших сотрудников, настраивают бизнес-процессы, коммуникации внутри компании так, чтобы всё работало как хорошие швейцарские часы», — обозначила перспективы форума Исполнительный директор Be Brand Advent Мария Абдрахакимова.

«Надеемся, что URAL HR-FORUM станет регулярным. В этом году стартовый проект прошел в «Екатеринбург-Экспо» потому, что мы являемся не только флагманской площадкой города, но и мультиформатным конгресс-центром, в котором можно воплотить любые идеи организатора и форматы ивентов – начиная от маленькой конференции и заканчивая огромным корпоративным мероприятием с большим пленарным заседанием», — сказал Денис Секкер, коммерческий директор Екатеринбург- Экспо.

В следующем году Ural HR-Forum пройдет также накануне празднования дня HR-специалиста, который отмечается каждую третью среду сентября.