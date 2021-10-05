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Подключили приставов. Мусорный регоператор взыскивает долги с крупных неплательщиков

Подключили приставов. Мусорный регоператор взыскивает долги с крупных неплательщиков
Иллюстрация: официальный сайт компании

Торговые предприятия Екатеринбурга задолжали за вывоз мусора более 25 млн руб. Наиболее крупный долг через службу судебных приставов списали с личного счета владельца одного из городских ТЦ.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#ДОЛГИ#НОВОСТИ

16,6 млн руб. списала Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с личного счета владельца ТЦ «Аида» в пользу регионального оператора по вывозу мусора — ЕМУП Спецавтобаза». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Владелец торгового центра работает как индивидуальный предприниматель и несет ответственность по долгам личным имуществом, — прокомментировала ситуацию директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Руководитель предприятия также сообщила, что на сегодня самые крупные долги за вывоз ТКО среди торговых объектов — у екатеринбургских торговых центров «Краснолесье» и «Юла». Каждый из них задолжал за вывоз мусора более 2,6 млн руб. Среди торговых организаций в других городах региона, обслуживаемых «Спецавтобазой», самый купный неплательщик — асбестовский ТЦ «Молодежный»: сумма долга составляет 673,7 тыс. руб. 

Также в списке неплательщиков:

  • «Торговый дом» в поселке Малышева по адресу ул. Тимирязева, 13а (446,1 тыс. руб.);
  • ТЦ «Юпитер» в Тавде (214,3 тыс. руб.);
  • БЦ «Петровский» в Каменске-Уральском (176,9 тыс. руб.);
  • ТЦ «Островок» в Среднеуральске (70,9 тыс. руб.);
  • магазин по ул. Советской, 53 в Реже (70,5 тыс. руб.);
  • ТЦ «Заря» в Арамиле (64,4 тыс. руб).

В муниципальной компании говорят, что предприниматели накопили такие долги из-за нежелания исполнять условия договора, который носит публичный характер и начинает действовать сразу после оказания услуги.

Региональный оператор идет навстречу должникам. Перед тем как взыскать долг через суд, мы пробуем решить вопрос путем переговоров.В некоторых случаях предприниматель получает рассрочку платежа, при условии строгого соблюдения графика погашения. Но, как в случае с ТЦ «Аида», не всегда люди готовы к конструктивному диалогу. Хотя такая возможность есть у всех, — подчеркивает Наталья Зубова.

Отметим, долги за обращение с ТКО  взыскиваются через ФССП как с юридических, так и физических лиц. В июле этого года DK.RU рассказывал, что самый крупный среди физлиц долг перед ЕМУП «Автобаза» накопил житель города Березовского — более 70 тыс. руб. Такая сумма набежала с января 2019 г.

По закону плату за услугу начисляют на каждого жильца. Согласно данным, полученным от МВД, в квартире должника проживают 26 иностранных граждан. Отсюда и получилась внушительная сумма, — пояснили тогда DK.RU в пресс-службе ЕМУП.

Напомним, в октябре прошлого года DK.RU сообщал о том, что «Спецавтобаза» искала коллекторов, готовых взыскивать долги с физических и юридических лиц. Подрядчику готовы были заплатить 100 млн руб. Отдельно указывалось, что за внесудебное взыскание долга, образовавшегося у накопителей мусора вне жилья, коллекторская фирма получит 11% от суммы, которую перечислят на счет «Спецавтобазы».

Автор: Инна Вейн
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