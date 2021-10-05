«Не надо регулировать цены на продукты. Нужно повышать доходы граждан» — Алексей Григорьев

«Давление на цены вызовет конфликт всех звеньев продовольственной цепочки, от ритейлеров до фермеров». Топ-менеджер METRO — об импортозамещении, моде на органическую пищу и ошибках правительства РФ.

Алексей Григорьев, глава московского представительства METRO AG, принял участие в пленарной сессии агентства INFOLine «Новые стратегии поставщиков, ритейла и HoReCa: ориентация на экспорт, вертикальная интеграция, цифровизация». DK.RU публикует главные тезисы его выступления.

Продовольственное эмбарго и импортозамещение

К моменту введения санкций [в 2015 году] мы уже 90-95% ассортимента закупали в России. 90% — это были товары российского происхождения, еще 5% — закупки у российских импортеров.

Тем не менее в течение пары месяцев нам пришлось пережить период турбулентности, когда мы бултыхались, стараясь найти заменяющие товары и действуя в двух направлениях. Во-первых, подключили нашу глобальную закупочную организацию, которая искала замещение импорта из стран, не попавших под санкции.

Помню ситуацию, когда встретил одного из наших категорийных менеджеров, бежавшего по коридору и сияющего от радости: «Нашли в Уругвае пармезан!» Понимаете? Пармезан — реальный, хороший, хотя и отличающийся от итальянского.

Вторым направлением был поиск продуктов, замещающих санкционные, в российской промышленности. И здесь я тоже помню разные случаи. У меня, примеру, были встречи с представителями российской молочной промышленности, которые говорили: «У нас нет твердых сыров, берите мягкие, потому что твердые мы еще не научились делать». Зато сегодня я считаю, что за эти семь лет российская промышленность встала на ноги, пармезан теперь можно покупать и здесь.

Другое дело, что он все равно отличается от итальянского. Знаю, что профессиональные клиенты METRO предпочитают частично везти его самостоятельно в чемоданах из Италии (по пять килограммов ведь все равно можно провозить). Или же они должны переучиваться, поскольку есть нюансы, которые я как потребитель, может быть, и не уловлю, но шеф-повар, а особенно представитель высокой кухни, точно будет понимать, что этот пармезан в его блюдах будет вести себя иначе, чем тот продукт, с которым он привык работать до 2014 года.

Одним словом, прогресс явно налицо, мы действительно справились с задачей импортозамещения — наши сельское хозяйство и пищевая промышленность рванули вперед.

Что будет, если снимут эмбарго?

Для меня этот вопрос пока остается открытым. Я тоже задумываюсь, будет ли наша продукция конкурентоспособной в соотношении цены и качества, ведь мы работаем не только с конечным, но и с профессиональным потребителем.

К примеру, будет ли тот салат, который выращивает «Белая Дача» Виктора Семенова, продаваться в России по цене ниже одного евро? У меня сейчас нет ответа на этот вопрос, но я все же верю в ответ «да», потому что для нас это большое облегчение — короткое логистическое плечо, отсутствие проблем, связанных с растаможкой и тому подобными вопросами.

На самом деле мы очень заинтересованы в локализации всех товаров, потому что чувствуем спрос на региональные продукты.

В Европе тоже, кстати, практикуется такой подход: ты должен потреблять те продукты, которые растут в радиусе ста, максимум — двухсот километров от места, где ты живешь. Тогда ты понимаешь, какое тут качество, какая экология, ты можешь съездить, чтобы посмотреть на поля, где выращивается этот продукт.

Второй тренд, который надо очень серьезно оседлать, — это здоровый образ жизни, органическая продукция. В крупных городах сейчас это очень востребовано, и российская промышленность активно движется в данном направлении, но все же пока мы еще ощущаем тут дефицит, который надо восполнять.

Так что для меня пока не очевидно, выдержим ли мы конкуренцию с продукцией, которая может к нам хлынуть, если эмбарго будет снято. Но очень надеюсь на то, что капитальные предпосылки для этого созданы и что наша пищевая промышленность сможет с этим справиться.

Должно ли государство регулировать цены на продукты?

Я хотел бы напомнить, что у нас в течение семи лет падают реальные доходы населения, соответственно, снижается покупательская способность россиян. И на этом фоне мы имеем тенденцию к значительному росту цен на продукты питания, потому что растут в цене топливо, упаковка, сырье и вообще всё. То есть пирог сжимается, и мы вместе с поставщиками попадаем сегодня в очень серьезные ножницы.

Именно поэтому я, к сожалению, вынужден высказать ряд критических замечаний в адрес правительственной политики, потому что государственные институты заходят в эту тему со стороны сдерживания розничных цен, а не со стороны поднятия доходов населения.

А это совершенно неправильный подход, поскольку через давление на цены можно добиться лишь конфликта между звеньями всей продовольственной цепочки: мы как ритейлеры или оптовики давим на поставщиков, те давят на своих поставщиков, последние давят на фермеров. Ничего хорошего из этого не получается. Более того, повышение зарплат в сельском хозяйстве на этой почве невозможно. Это пусть в никуда, это путь в тупик.

Поэтому нам надо серьезно озаботиться тем, чтобы сдвинуть правительство на путь решения проблемы через рост доходов населения. Только посредством повышения покупательской способности, увеличения внутреннего спроса мы можем развивать потребительский рынок.

А пока качество продукции только снижается. Потому что производить качественную продукцию «за дешево» невозможно в принципе.

DK.RU благодарит агентство бизнес-аналитики INFOLine за помощь в подготовке материала.

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