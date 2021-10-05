Дом гендиректора «Уником Партнер», отбывающего срок за мошенничество, продали за полцены

Начальная цена дома площадью более 800 кв. м, расположенного в Екатеринбурге на ул. Колокольной, составляла более 40 млн руб. В итоге дом ушел с молотка за сумму в два раза меньше.

Торги по продаже имущества Игоря Кузьмина, экс-гендиректора фирмы «Уником партнер», велись в рамках банкротного дела. Как рассказывал DK.RU, Кузьмина признали банкротом еще в 2017 г. Заявление о банкротстве исходило от компании, которой он когда-то руководил — «Уником Партнер». При этом сама компания находилась в процессе ликвидации.

Напомним, DK.RU писал о том, что компания «Уником Партнер» была крупным региональным брокером, которая в том числе размещала средства физических лиц под 17% годовых. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ аннулировал лицензию «Уником Партнер». На тот момент у компании было около 4 тыс. клиентов. Тогда руководство брокера заявляло, что пытается исправить ситуацию. Проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с его указаниями.

Общая сумма требований кредиторов в реестре составила 586 млн руб., при этом, по оценке Игоря Кузьмина, общий объем бухгалтерской задолженности превысил 800 млн руб. В целом ущерб, нанесенный клиентам «Уником Партнера», составляет около 1 млрд руб. Игорь Кузьмин возложил вину за случившееся на Николая Тимофеева, крупного участника рынка драгметаллов, экс-директора екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, который полностью контролировал «Уником Партнер» с 2009 г.

Тем не менее следствие обвинило Игоря Кузьмина по двум статьям: злоупотребление полномочиями и мошенничество. По версии следствия, в период с ноября 2012 г. по август 2014 г. «Кузьмин отдавал указания подчиненным сотрудникам о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств». Таким способом обвиняемый похитил 50,5 млн руб. средств предприятия. Кроме того, обвиняемый проводил инвестиционные сделки, невыгодные для возглавляемой им компании. В 2019 г. суд признал его виновным по одному из обвинений:

Суд решил, что в действиях обвиняемого не было умысла похитить средства, которые он перевел на свои счета. Судья посчитал, что Игорь Кузьмин предполагал вернуть эти займы, поэтому обвинение в мошенничестве было снято, — рассказывал тогда DK.RU.

Кузьмину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Однако обвинитель счел пригвор слишком мягким и потребовал пересмотра. В 2020-м приговор был пересмотрен:

Судебная коллегия изменила приговор в отношении Игоря Кузьмина, удовлетворив апелляционное представление. Условное осуждение по ч. 2 ст. 201 УК РФ было отменено. Свердловский областной суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до шести лет колонии общего режима, — рассказали тогда в пресс-службе региональной прокуратуры.

Игоря Кузьмина взяли под стражу прямо в зале суда.

Пока экс-глава инвестиционной компании отбывает наказание, арбитражный управляющий провел торги по имуществу Кузьмина. Дом, принадлежащий экс-главе «Уником партнера», выставили на публичные торги еще в июле 2021 г. Согласно документам, первоначально здание оценивалось в 40,05 млн руб. Аукцион шел с понижением цены. В итоге торги признали состоявшимися 4 октября 2021 г.: дом ушел с молотка за 21,013 млн руб.

Отметим, Игорь Кузьмин стал одним из первых бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве, который получил реальный срок вместо условного. Недавно такой же реальный срок за мошенничество получил Игорь Плаксин — экс-депутат городской думы Екатеринбурга, застройщик жилых комплексов «Первый Николаевский» и «Новый Уктус». По версии следствия, Плаксин совершал мошеннические действия с деньгами пайщиков, в результате чего на долгий срок без квартир осталось около 1000 человек. Игоря Плаксина вначале также признали банкротом, а затем суд признал вину девелопера в уголовном преступлении. Плаксину назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима. При этом обвинение запрашивало для него семь лет условно с испытательным сроком пять лет, сообщал DK.RU.