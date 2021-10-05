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Тайфуны на Филиппинах привели к дефициту кокосов. Его ощутят потребители в России

Тайфуны на Филиппинах привели к дефициту кокосов. Его ощутят потребители в России
Иллюстрация: pixabay.com

Дефицит сырья охватывает все больше секторов пищевого производства. Ранее производители заявляли о проблемах с виноградом, говядиной и даже картофелем. Теперь погодные катаклизмы затронули кондитеров.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Российская структура компании Mars (США) уведомила контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. Ситуация связана с повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья, говорится в письме, с которым ознакомилась газета Коммерсант. В Mars рассчитывают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года.

Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. В России шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России или около 4,98 млрд руб. В 2020 году вся выручка Mars в стране составила 139,5 млрд руб.

Шоколадные батончики — лидеры по темпам роста продаж в денежном и в натуральном выражении среди кондитерских изделий, подтверждают в NielsenIQ. С января по август 2021 года продажи категории выросли на 17,4% в деньгах и на 10,4% в штуках. 

Говоря об ограничении поставок сырья, менеджеры Mars ссылаются на нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса и не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

В материалах Минсельхоза США отмечается, что прошедшие в конце 2020 года тайфуны на Филиппинах, втором поставщике кокосов в мире, привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев в стране, что грозит снижением урожая в ближайшие два-три года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заверила, что Mars не допустит дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов.

Дефицит сырья наблюдается во многих секторах пищевого производства. Из-за непогоды в России с дефицитом картофеля столкнулся производитель чипсов Lays. Санкционная политика отразилась на поставках мраморной говядины на кухни отечественных ресторанов и в цеха переработчиков, а законодательное регулирование привело к падению производства российских вин, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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