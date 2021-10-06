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Век уверенности. Старейший страховщик России празднует 100-летие

Век уверенности. Старейший страховщик России празднует 100-летие
Иллюстрация: Росгосстрах

Росгосстрах отмечает в 2021 г. юбилей. Пережившая все потрясения XX века, компания и в год пандемии продемонстрировала отличные результаты. Впечатляют и цифры в международных рейтингах.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СТРАХОВАНИЕ#НОВОСТИ

Старейшая страховая компания России Росгосстрах в этом году отмечает вековой юбилей. 100 лет она гарантирует гражданам безопасность и дарит чувство спокойствия, оставаясь при этом лидером рынка по объему сборов.

Главное управление государственного страхования (Госстрах) было образовано в ходе выполнения декрета Совнаркома за подписью В. И. Ленина от 6 октября 1921 г. «О государственном имущественном страховании». За годы работы менялось многое: условия работы и типы страховок, объем клиентов и даже логотип, но компания смогла выстоять и в сложные 30-е, и в послевоенные годы, пережила периоды оттепели и перестройки.

Сегодня Росгосстрах — это:

  • самый известный страховой бренд России (узнаваемость 92%);
  • крупнейшая страховая компания страны по географическому присутствию (охвачены 83 региона страны, 1395 населенных пунктов присутствия);
  • одна из крупнейших страховых компаний по размеру собственного капитала (47 млрд руб.).

Рейтинги S&P Global и Expert последние три года отражают стабильный рост компании: на конец 2020 г. были достигнуты максимальные за всю историю страховщика рейтинги. Рейтинг S&P был подтвержден в апреле 2021 г. с улучшением прогноза на «позитивный».

Век уверенности. Старейший страховщик России празднует 100-летие 1

В настоящий момент приросты основных финансовых показателей Росгосстраха являются одними из самых высоких на рынке. В условиях пандемии Группа «Росгосстрах» смогла расти быстрее рынка. Опережающие темпы роста капитализации компании позволили выплатить 12,2 млрд руб. дивидендов. В 2020 г. группе удалось получить стабильный инвестиционный доход, не прибегая к льготам ЦБ по переоценке инвестиционных активов.

Партнерами и клиентами Росгосстраха являются крупнейшие компании страны: Сбер, ВТБ, Банк Открытие, Роскосмос, Первый канал, Автотор (выпускающий автомобили BMW, KIA, Hyundai), аэропорт «Домодедово», «Эконика», «Снежная королева» и многие другие.

Стабильное развитие, которое страховщик демонстрирует все эти годы, отличные финансовые показатели и охват внутри страны доказывают: даже в сложные времена компании с разумным подходом к работе и мудрым руководством могут жить и расти.

DK.RU поздравляет Росгосстрах со столетием. 

Автор: Александра Клименко
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