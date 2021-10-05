Серьезный сбой Facebook и Instagram уронил акции Цукерберга на 6%

В работе известных соцсетей и популярного мессенджера из-за технической проблемы произошел самый серьезный сбой за три года. Как эта история скажется на монополии Facebook?

Сервисы корпорации Facebook (WhatsApp, Instagram и сам Facebook) перестали работать у пользователей по всему миру в понедельник, 4 октября, примерно в 18:40 по московскому времени, сообщает РБК. По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись жители разных стран — России, Великобритании, США, Германии, Франции и др. Позднее появились массовые жалобы на работу Twitter, Telegram, TikTok, Facebook Messenger, Snapchat, а также сервисов корпораций Amazon и Google — после падения FB пользователи стали переходить на эти площадки.

В компании Facebook смогли восстановить доступ спустя почти пять часов. С высокой степенью вероятности можно предположить, что в сбое виноваты не хакеры, как утверждают закрытые каналы Telegram, а сама Facebook. Сразу после сбоя было установлено, что проблема оказалась в протоколах маршрутизации BGP — системе, которая (максимально упрощая) управляет доступом внешних пользователей к автономным сегментам интернета, в данном случае — к серверам Facebook. Уже через 20 минут после отключения Facebook сооснователь Cloudflare Дэн Кнехт написал в твиттере, что «протоколы BGP Facebook исчезли из интернета».

В компании подчеркнули, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей. Позже в Facebook подтвердили, что к нему привели неудачные изменения программной конфигурации:

Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Сбой в трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать.

После сбоя акции Facebook в пике падали на 6%, а к закрытию торгов снизились на 4,9%, утянув за собой весь техсектор. Большой сбой стал очень несвоевременным — с начала осени репутация и акции Facebook и так находятся под ударом после серии публикаций The Wall Street Journal (WSJ).

В середине сентября в СМИ попали данные внутреннего расследования Facebook о влиянии Instagram на молодых людей. Согласно результатам, соцсеть плохо влияет на психологическое благополучие и может привести к суициду. Топ-менеджеры копорации, включая ее основателя Марка Цукерберга, решили засекретить исследования. После обнародования данных Конгресс США инициировал проверку, сообщал DK.RU.

С момента появления первой статьи на WSJ Facebook подешевела на 18,2%. По данным рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд.

Каждый новый большой сбой показывает, насколько всеобъемлющим и необходимым для пользователей стало хозяйство основателя Facebook. Возможно, сбои могут поставить под угрозу «метавселенную» — новый проект Марка Цукерберга, который должен стать для пользователей заменой реальной жизни. Можно не сомневаться, что на следующих слушаниях по Facebook в Конгрессе США эта история станет одним из аргументов в антимонопольных процессах против компании, отмечает The Bell.

В России же Facebook и Instagram ожидает штраф в 1 млрд руб. за неудаление запрещенной информации. Со следующего года, когда вступит закон «о приземлении», доступ к сервисам на территории страны могут ограничить.