В Черногрии задержали экс-владельца «Черкизона» Тельмана Исмаилова

Имея в багаже обвинения в похищении певца Авраама Руссо и двух заказных убийствах, мужчина три года жил в центре Подгорицы с молчаливого одобрения властей, в частности — президента страны и полиции.

Российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, задержали в Черногории 1 октября на основании ордера Интерпола. Бывший владелец московского Черкизовского рынка (с 1990 по 2010 год) три года жил в частном особняке в центре Подгорицы с молчаливого одобрения властей и полиции. «Все это время власти страны знали, что Исмаилов находится в стране и разыскивается Интерполом, но это никого не смущало», — сообщает Коммерсант. Отмечается, что президент страны Мило Джуканович нередко останавливался в роскошном отеле Исмаилова Mardan Palace в Турции.

До своего задержания в Черногории Исмаилов попросил страну предоставить ему политическое убежище. Бизнесмен пожаловался местным чиновникам на «гонения» со стороны российских властей. Из-за этого экстрадиция предпринимателя в Россию находится под вопросом.

В Скупщине (парламенте) Черногории потребовали расследовать связь беглеца с руководством страны.

Тельман Исмаилов имеет два уголовных дела в России — фигурирует как заказчик убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии следствия, организацией убийства Исмаилов занимался вместе с братьями Рафиком и Вагифом. Они наняли киллера — Мехмана Керимова, который в мае 2016 года застрелил Савкина и Брылева на Новорижском шоссе. Рафик Исмаилов увез убийцу с места преступления. Весной 2018 года киллера Керимовова осудили на 13 лет колонии строгого режима.

В 2009 году Черкизовский рынок закрыли из-за нарушений санитарных и пожарных норм, а также из-за торговли контрабандными товарами. Тогда же Исмаилов открыл отель Mardan Palace в турецкой Анталье, однако в 2015 году он был продан на аукционе за долги. В 2012 году состояние Исмаилова оценивали в $800 млн.

Просить политического убежища бизнесмен решил после второго приговора, вынесенного в мае 2021 года, — по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо. В 2006 году джип певца был обстрелян неизвестными из АКС-74У на улице Бурденко. Руссо получил три пулевых ранения и после нескольких операций покинул страну. В этом деле Исмаилов также фигурирует как заказчик. В России он заочно арестован.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима Рафика Исмаилова — брата Тельмана. Обжалование решения должно состояться 12 ноября.

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