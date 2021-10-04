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Дополнительные 20 млрд руб. муниципалитетам. В Свердловской области распределяют бюджет

Дополнительные 20 млрд руб. муниципалитетам. В Свердловской области распределяют бюджет
Иллюстрация: pixabay.com

В 2021 г. небольшие города региона получат дополнительные средства на обустройство, а Екатеринбургу выделят деньги на подготовку к Универсиаде. Нижний Тагил ждет, что не забудут и о его юбилее.

#ВЛАСТЬ#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

В следующем году муниципалитеты Среднего Урала получат дополнительно 20 млрд руб. Проект бюджета области на 2022 г. прошел предварительное согласование.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков сообщил на брифинге, что в документе в полной мере соблюден баланс интересов участников бюджетного процесса. В проект, однако, внесли несколько корректив, которые должны обеспечить стабильное развитие как отдельных территорий, так и области в целом.

На строительство и ремонт дорог дополнительно направят 87 млн руб., еще 800 млн руб. направят на поддержку многодетных семей.

Традиционно муниципалитеты просят увеличить средства на реконструкцию дорог, строительство школ, детских садов, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом этих заявок на будущий год территориям предполагается выделить дополнительно около 20 миллиардов рублей, — отметил Александр Старков.

Петр Соколюк, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания области, сообщил, что в проекте бюджета-2022 будут учтены и насущные нужды небольших муниципальных образований. Для небольших поселков актуально переселение людей из ветхого и аварийного фонда, благоустройство территорий, реконструкция и строительство общественных бань, модернизация общественного транспорта. Во время обсуждения проекта, в частности, было принято решение выделить деньги на строительство новой бани в Карпинске.

Екатеринбург получит дополнительные 4 млрд руб. на Универсиаду-2023, эти деньги будут направлены на обновление гостевых маршрутов и туристской инфраструктуры.

Также дополнительные средства запросил Нижний Тагил. Город в 2022 г. празднует 300-летие, в связи с чем надеется получить 2 млрд руб. Решения по этому вопросу пока нет.

Подготовка проекта областного бюджета ко второму чтению начнется после 8 октября. На эту дату намечена первая сессия вновь избранного Законодательного собрания, где будут сформированы профильные комитеты, — уточнил Петр Соколюк.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как губернатор области пытается пополнить бюджет региона. 

Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю, — писал Куйвашев в соцсетях ы минувшем августе.

Между тем, Свердловская область входит в топ-3 регионов России по объему госдолга. По итогам апреля 2021 г. этот показатель составлял  113 млрд руб. В середине мая свердловские власти взяли очередной кредит на 1,5 млрд руб. Эти средства власти направили на погашение дефицита бюджета.

Автор: Александра Клименко
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