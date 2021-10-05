Как заработать на музыке: почему вкладываться в музыкантов и мелодии в 2021 г. так выгодно

Музыкальная индустрия последние два года переживает непростые времена, но говорить о том, что в этой отрасли нет денег и перспектив точно не стоит. Как заработать на мелодиях, когда нет концертов?

Цифровая революция повлияла на весь наш мир, в том числе на мир искусства. Зарабатывать на музыке стало, с одной стороны, намного труднее, ведь вложений музыка стала требовать намного больше. Но в то же время открылись совершенно новые возможности, в том числе для тех, кто не является музыкантом сам.

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Как зарабатывать на музыке?

Если говорить о том, как зарабатывают музыканты, можно выделить несколько пунктов:

концертные туры и живые выступления на фестивалях (однако на последние за оплату приглашают только тех, у кого уже есть громкое имя);

продажа прав на скачивание и прослушивание музыки в сети;

продажа прав на использование музыкальных дорожек в рекламе, в кафе, на мероприятиях, в роликах;

продажа дисков (да, есть люди, которые их еще покупают, как и винил);

сотрудничество со звукозаписывающими студиями — в моде подкасты и аудиокниги, и людям интересно слушать их в исполнении любимого/известного/доселе неизвестного музыканта с приятным тембром.

Отметим сразу: вложений музыка требует немало, сегодня запись качественного альбома для малоизвестных исполнителей стоит едва ли не столько же, сколько выручка от него. Продажа прав на скачивание и воспроизведение песен — весьма туманная перспектива, правовое поле в этой отрасли в России только начало формироваться. Но причины для оптимизма есть: все больше людей готовы платить за прослушивание качественных треков в сети, выход Spotify на рынок России ускорил этот процесс, и даже социальная сеть «ВКонтакте» сделала прослушивание музыки возможным практически только по подписке.

Но зарабатывать на музыке могут и те, кто сам не играет/не поет/не пишет треки/не имеет слуха, в конце концов. Когда-то заработок в этом случае грозил только менеджеру и продюсеру музыкантов, теперь же в этой сфере получать деньги могут и грамотные программисты и даже блогеры. Создайте популярный музыкальный сайт – музыканты придут к вам и будут платить зато, чтобы вы разместили их трек. Наберите миллионную аудиторию и советуйте читателям исполнителей… за определенную плату, конечно.

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Реалии музыкального бизнеса в кризис или как зарабатывают музыканты?

Пандемия и последовавший за ней кризис изменили музыкальный рынок. Концерты массово отменялись, озвучка фильмов и рекламных роликов были приостановлены, артисты заявляли в сети, что им буквально нечего есть. Но, насколько известно, от голода никто в итоге не умер: на рынке появились новые возможности.

Андрей Рыжков, музыкальный продюсер, сооснователь продакшн-студии Kov Kov Music, куратор программы Music Production в Moscow Music School, комментируя происходящее, советует музыкантам присмотреться к дополнительным источникам дохода, которые пока не приносили весомого дохода исполнителями, но «кто знает, что будет дальше?». Например, это продажа мерча и стриминг. Они не только приносят дополнительный доход, но и являются прекрасной рекламой.

Музыкальный бизнес в кризис — это ваш успех до кризиса плюс ловкость, приспособленность и ваше сообщество. Самое время договариваться о бизнесе с людьми, с которыми вы занимаетесь похожими вещами, и с теми, кто потребляет контент, похожий на ваш, — констатирует Андрей Рыжков в колонке на Rusbase.

Что еще советует делать ради заработка современным музыкантам эксперт:

Браться за любые возможности. Выступить на корпоративе в условиях отсутствия заработка совсем не стыдно.

Дорожить контактами. Люди намного дороже денег, один совет знающего человека может решить многое.

Активно использовать соцсети с системой донатов, общаться там с публикой.

В этой борьбе важно понять, что музыка — это не про зарабатывание денег. За зарабатывание денег отвечает бизнес и соответствующий подход.

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Что делать, чтобы получить хороший заработок на музыке?

Звездами и миллионерами не становятся в одночасье. Поэтому, как и в любой другой отрасли, важны усердная работа, регулярность, развитие, готовность к новому.

Музыкантам очень важно иметь как можно большую аудиторию, так что то, на скольких площадках размещены ваши синглы, может серьезно влиять на заработок.

Связи с продюсерами, готовность идти на уступки во время выступлений и публичность (да, сегодня люди хотят знать о своих любимчиках все, включая то, что они ели на завтрак) могут существенно поднять заработок.

Если говорить о тех, кто музыкантом не является, но зарабатывать в этой сфере хочет, советы примерно те же: максимум публичности, работы, взаимодействия с самыми разными людьми. О вас и вашем продукте должны знать как можно больше людей.

О том, на что точно стоит обратить внимание, написано в книгах:

Дэвид Бирн «Как работает музыка»; Ari Herstand «How To Make It in The New Music Business»; Brian M. Jackson «The Music Producer’s Survival Guide».

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Почему стоит инвестировать в музыкальную индустрию?

Инвестиции в музыку способны принести миллиарды и стать куда более выгодным вложением, чем в нефть или газ. Например, Мерк Меркуриадис заработал огромное состояние на инвестициях в Shape Of You Эда Ширана, Umbrella Рианны и Single Ladies Бейонсе.

Гендиректор Hipgnosis Songs Fund привлекает инвестиции и тратит их на покупку популярных песен. Минувшей весной компания получила более £1,5 млрд (примерно $2,1 млрд) после заключенных в декабре-январе сделок с Нилом Янгом, Шакирой, Fleetwood Mac и другими. Таких огромных цифр и веса в мире шоу-бизнеса 57-летний канадец сумел добиться менее чем за три года.

Дело в том, что несколько лет назад Меркуриадис понял, что будущее музыкальной индустрии за стримингом, так как он привлекает пассивных слушателей — тех, кто не покупает альбомы, но готов платить за подписку. Он начал скупать альбомы, чтобы иметь право на продажу их воспроизведения по подписке, и не прогадал.

Песни как актив, по словам Меркуриадиса, — надежнее, чем нефть и золото, ведь спрос на них не зависит от того, что происходит в политике или экономике. Музыку слушают и когда хорошо, и когда плохо, так что вполне логично, что она источник «предсказуемого, надежного дохода» в непредсказуемом мире, считает предприниматель.

Подписки стали для людей совершенной нормой, как оплата счетов за коммунальные услуги. Рынок растет, но еще не переполнен, так что шансы у тех, кого интересует музыка, точно есть, особенно в России, ведь наш рынок шоу-бизнеса традиционно немного отстает от европейского и американского.

Выводы просты: музыка не самый простой, но вполне реальный способ заработать. Это эмоции и чувства, которые будут необходимы людям всегда. Музыка нужна и на войне, и во время отпуска на райском острове, и люди сегодня готовы платить за доступ к ней. Главное понять, с какой стороны подойти к проблеме заработка на музыке.