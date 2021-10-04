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Еще 33,5 млн руб. потратят на обновление «Калининца»

Еще 33,5 млн руб. потратят на обновление «Калининца»
Иллюстрация: oporagroup.com

Спорткомплекс, который приводят в порядок к Универсиаде, ждет очередной этап ремонта. Аукцион объявлен, у компании-победителя на выполнение работ будет чуть больше года.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Третий этап реконструкции спорткомплекса «Калининец» в Екатеринбурге будет стоить около 33,5 млн руб. Именно эта сумма прописана в качестве начальной в новом аукционе, размещенном на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, до конца 2022 г. на эти деньги должен быть проведен капитальный ремонт фасада здания спорткомплекса, в том числе заменены внешние металлические панели и утеплитель, смонтированы витражи.

Спорткомплекс станет одной из тренировочных площадок во время Универсиады в 2023 г. ЕАН сообщал, что изначально на все работы на стадионе предполагалось потратить более 2,5 млрд руб.

Как ранее писал DK.RU, в июне 2021 г. мэрия Екатеринбурга решила передать организаторам Универсиады следующие объекты для проведения соревнований:

  • МАУ «СОК «Калининец»;
  • бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;
  • крытый каток МБУ СШ «Юность»;
  • бассейн школы «Юность»;
  • МАУ «ФОК «Соболь»;
  • Театр юного зрителя.

В целом для подготовки Екатеринбурга к Летним студенческим играм потребуется построить, реконструировать или отремонтировать более 40 спортивных объектов.

Также сообщалось о том, как идет строительство Деревни Универсиады, которая в будущем станет жилым районом города со всей необходимой инфраструктурой.

Частично средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики город получил около 10 млрд руб.

Автор: Александра Клименко
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