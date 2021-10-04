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Продажи б/у автомобилей в области за квартал выросли почти на 10%

Продажи б/у автомобилей в области за квартал выросли почти на 10%
Иллюстрация: pixabay.com

На рынке новых автомобилей дефицит становится все более ощутимым, машины с пробегом раскупают все активнее. Уральцы скупают как иномарки, так и российские автомобили.

#АВТО#НОВОСТИ

По итогам третьего квартала 2021 г. продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области выросли на 9,2%.

По данным портала Авито Авто, по итогам III квартала 2021 г. продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области выросли на 9,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких автомобилей в регионе составила 350 тыс. руб., это на 6,1% больше, чем в предыдущем квартале, и на 20,7%  — чем год назад.

В целом по России продажи автомобилей с пробегом с июля по сентябрь выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Екатеринбурга стали ВАЗ (LADA), которые в среднем стоят 115 тыс. руб. На втором месте Toyota, на третьем — Hyundai. Затем следуют Chevrolet и Kia.

В топ-5 самых востребованных в регионе машин с пробегом вошли Ford Focus, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) Granta, Hyundai Solaris.

Напомним, ранее DK.RU писал о кризисе на рынке новых автомобилей. Заводы простаивают из-за дефицита микрочипов, без которых не собрать ни одну из современных машин. Дефицит полупроводников автопроизводители ощущают с 2020 г., тогда их стали выпускать намного меньше из-за карантинных мер на предприятиях.

Автор: Александра Клименко
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