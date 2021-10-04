Наряд невесты наследника династии Романовых украсили ювелиры из Екатеринбурга

В Санкт-Петербурге прошла первая свадьба императорского дома Романовых в России с 1917 года. Невеста наследника Ребекка Беттарини надела на свадьбу драгоценности от ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

1 октября в Санкт-Петербурге женился цесаревич и великий князь Георгий Михайлович. Его избранница – дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини – выбрала для свадебного образа бриллиантовую парюру «Мэрилин» от CHAMOVSKIKH.

Когда я впервые увидела украшения CHAMOVSKIKH, то поразилась мастерством русских ювелиров. И я рада показать эти драгоценности своим гостям, друзьям со всего мира. Наша свадьба словно международная выставка русских красот и культуры. За рубежом много знают об истории России, но мало о России сегодняшней. Эта свадьба – дань уважения современной России, – поделилась Ребекка.

Владелец ювелирного дома Александр Чамовских отметил важность прошедшей свадьбы и для компании.

Как и молодожены, мы ценим исключительность во всем, поэтому создаем украшения с лучшими драгоценными камнями мира, дополняя их уникальным дизайном, собственными запатентованными технологиями и ювелирными трансформациями, возрождая славу ювелиров эпохи Фаберже. Украшения нашего бренда становятся фамильными реликвиями, альтернативными инвестициями и признанными произведениями ювелирного искусства. Так, одна из коллекций стала частью постоянной экспозиции Государственного музея "Петергоф”, – рассказал ювелир.

Это первая свадьба Императорского Дома Романовых в России с 1917 года. На торжество были приглашены более 1000 человек, среди них – королевские особы, селебрити, аристократия и представители политической элиты из Азии, Ближнего Востока, Европы и Америки. Гостям торжества специалисты CHAMOVSKIKH представили знаковые флагманские украшения с драгоценными камнями с лучших месторождений мира.

СПРАВКА об украшениях для свадебного образа невесты:

В «звездном» ювелирном комплекте «Мэрилин» совершенство крупных бриллиантов подчеркнуто лаконичным классическим дизайном. Бесподобное сияние крупного бриллианта в кольце дополняют 18 камней наивысших характеристик. Неотразимый блеск солирующих бриллиантов в форме капель в серьгах комплекта подчеркивает созвездие драгоценных искр. Камни каплевидной огранки – «груши» – можно увидеть во всех знаковых украшениях Императорского двора, это утонченная форма особо любима царскими особами.

О КОМПАНИИ

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, основанный в 1996 году, создает признанные произведения ювелирного искусства. На протяжении многих лет CHAMOVSKIKH занимает ведущие позиции премиального сектора российской ювелирной промышленности. Ежегодно бренд получает значимые награды – первые места и Гран-при на конкурсах в рамках международных выставок. CHAMOVSKIKH – победитель Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже.

CHAMOVSKIKH имеет собственное высокотехнологичное российское производство полного цикла, удивляет искусством трансформаций украшений, патентуя собственные разработки. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH создает украшения с драгоценными камнями и самоцветами лучших месторождений мира. Камни в обязательном порядке сопровождаются сертификатами самых авторитетных международных геммологических лабораторий (GIA, GRS, AIGS, HRD, Gubelin, МГУ, МГЛ). Компания обладает одним из самых крупных собраний драгоценных камней в России, в которое входят экземпляры коллекционного и инвестиционного уровня.

Перфекционизм и высочайший профессионализм команды CHAMOVSKIKH позволяют обеспечивать бессрочную гарантию на драгоценности бренда. Также компания предлагает своим клиентам премиальный сервис CHAMOVSKIKH Private Club.

Создание эксклюзивных украшений – важнейшее, но не единственное направление деятельности CHAMOVSКIKH. Ювелирный дом уделяет большое внимание изготовлению бизнес-сувениров, уникальных подарков и деловых аксессуаров. Они разрабатываются с учетом философии бренда-заказчика и его корпоративного стиля.