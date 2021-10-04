Для оздоровительного центра с открытым бассейном и небольшой парковкой выделят землю со стороны набережной Исети. Госэкспертиза уже одобрила проект.

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка «Лимпопо». Государственная экспертиза одобрила проектную документацию на оздоровительный центр с открытым бассейном.

Компания «Бау Микс» подготовила проект по заказу «Кит Екатеринбург», принадлежащего «Моллино Менеджмент». Для второй очереди выделен треугольный участок земли со стороны набережной Исети. Также там расположится небольшая парковка на 25 автомобилей,пишет JustMedia.ru. Комплекс смогут посещать одновременно 50 человек.

Напомним, несколько лет назад владельцы ТРК «Глобус» анонсировали парк отдыха с набережной, аттракционами, садом камней и искусственными водоемами площадью 4,7 га, но реализован проект не был.

Это будет уже второй комплекс с открытым бассейном на Уктусе, в районе уже несколько лет работают термы «Баден-Баден». Второй центр этого бренда планировали построить на берегу Шарташа в районе ЖБИ, но несколько недель назад депутаты городской думы отклонили спорный проект застройки прибрежной территории, подчеркнув, что геология лесопарка недостаточно хорошо изучена. За «Баден-Баден» проголосовали 18 депутатов, против — четверо. Для принятия положительного решения нужно было 19 голосов.

DK.RU сообщал ранее, что рядом с Екатеринбургом планируется создать новый природный парк, в три раза больше Шарташского. Проект представил на туристической выставке в Ельцин Центре руководитель МБУ «Столица Урала» Алексей Котомцев.