Три депутата думы Екатеринбурга уходят в отставку

Два депутата от КПРФ и один от «Единой России» отправляются работать в областное Заксобрание. В связи с этим весной 2022 г. проведут довыборы.

Во вторник, 5 октября, городская дума Екатеринбурга на заседании официально подтвердит досрочное прекращение депутатских полномочий Риммы Скомороховой и Олега Гордеева из КПРФ и Сергея Мелехина из партии «Единая Россия».

Этот вопрос внесен в повестку заседания, перечисленные депутаты уже написали заявления об отказе от депутатского статуса в представительном органе города. Кроме того, будут прекращены полномочия Скомороховой как председателя комиссии по соцзащите и здравоохранению.

Скоморохова, Гордеев и Мелехин по результатам сентябрьских выборов получили мандаты депутатов областного Законодательного собрания. Весной 2022 г. пройдут довыборы в гордуму по округу Сергея Мелехина, сменщиков депутатов-списочников Гордеева и Скомороховой коммунисты определят самостоятельно.

Напомним, ранее DK.RU писал о перестановках в областном правительстве, последовавших после выборов. Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области, получил мандат депутата Заксобрания Свердловской области и перейдет на работу в Совет Федерации. Его место займет Алексей Шмыков.