Доначисление налогов обратным числом — порочная практика, чреватая экономическими сбоями

«Изменение правил игры в одностороннем порядке отбрасывает Россию на уровень развивающихся стран по инвестиционной привлекательности». Как непрогнозируемое повышение налогов убивает планы инвесторов.

Инициатива Минфина по повышению налога на добычу полезных ископаемых с целью увеличить налоговые поступления в российский бюджет, может ухудшить социально-экономическую обстановку в горнодобывающих регионах и моногородах. Свердловская область далеко не исключение, считают в ассоциации производителей нерудных материалов «Недра».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение налоговой нагрузки необходимо в связи с потребностью бюджета в дополнительных ресурсах, которые пойдут на реализацию антикризисных планов и борьбу с пандемией коронавируса.

В результате на прошедшей 23 сентября 2021 года встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей обсуждались инициативы Минфина о налоговых изменениях для металлургов и производителей минеральных удобрений. В итоге бизнес и власть согласовали налоговые изменения, которые касаются повышения НДПИ на коксующийся уголь, железную руду и удобрения и акциза на сталь. При этом власти пошли навстречу бизнесу, отправив на доработку изменения, связанные с ретроспективным налогообложением прибыли. Правительство согласилось отложить окончательное решение по этому вопросу до 2023 года.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, законопроект имеет обратную силу.

Он если не формально, не легитимно, то по существу ставит под сомнение действия налогоплательщика, которые он совершал в предыдущем налоговом периоде плюс еще четыре года, то есть за пять лет. При этом налогоплательщик, по идее, полностью соблюдал действовавшие на тот момент нормы законодательства. Мы считаем, что если заниматься этим вопросом, то нужен серьезный переходный период и повышенная ставка может применяться за налоговый период не ранее 2022 года, — сказал г-н Шохин на совещании.

Промышленники также подчеркивают, что рост налогового бремени ухудшит их положение. В свою очередь это может привести к снижению инвестиционной активности и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов.

Усиление налогового давления на производственный сектор — мера, позволяющая мобилизовать текущие доходы государства зачастую в ущерб реализации долгосрочных промышленных проектов.

Ранее с подобными мерами, только в более бескомпромиссной форме, столкнулись представители горнодобывающей отрасли — производители нерудных строительных материалов.

Повысить отчисления в казну от компаний, занимающихся добычей строительного камня, решили в конце 2019 года без дополнительных обсуждений с представителями отрасли, не придавая решение по данному вопросу широкой огласке.

Не внося дополнительных изменений в налоговое законодательство, налоговые органы сразу нескольких регионов (Новосибирская, Свердловская, Челябинская области, республики Северного Кавказа др.) в одночасье изменили подход к определению объекта налогообложения и предъявили соответствующие претензии к горнодобывающим предприятиям.

Если раньше объектом налогообложения для горнодобывающих компаний являлся строительный камень, на добычу которого и выдается лицензия Министерства природных ресурсов и экологии, то с 2019 года ФНС приняла решение облагать налогом щебень, не внося никаких изменений в действующие регламенты.

Президент Горнопромышленной ассоциации Урала, члена Высшего горного совета Российской Федерации, д.э.н., ректор УГГУ Алексей Душин считает, что позиция ФНС в трактовке НДПИ методологически спорна:

Использование понятия добытого полезного ископаемого в «специальном значении» не освобождает ФНС от необходимости следования логике технологического процесса, а приводит к ужесточению противоречий в реализации государственной политики в отношении недропользователей между разрешительно-лицензионной и контрольно-надзорной системами. ФНС для целей налогообложения в одностороннем порядке меняет недропользователям добываемое полезное ископаемое, но погашать запасы предприятия продолжают по другому виду полезного ископаемого, поскольку получили под него лицензию.

В изменившейся ситуации контролирующие организации также могут предъявить претензии к производителю за незаконную добычу полезного ископаемого, так как в разрешительной документации на добычу у него указывается совершенно другое минеральное сырье. Расхождения в объекте добычи и налогообложения также приводят к нестыковкам в отчетной статистике. Предприниматель заведомо становится нарушителем.

Кроме того, непонятна позиция налоговых органов, долгие годы проводивших регулярные проверки горнодобывающих производств. В ходе таких проверок объектом налогообложения определялся строительный камень, и нарушением это не признавалось.

Несмотря на это, с 2019 года налоговые органы используют ретроспективный подход, доначисляя налоги за предыдущие 3 года, выписывая штрафы и пени, без пересмотра действующих или введения новых налоговых принципов.

Председатель ассоциации производителей нерудных материалов «Недра» Сергей Мазуркевич подчеркивает:

С учетом роста цен на расходные материалы (большая часть оборудования импортного производства), увеличение налоговой нагрузки в несколько раз и доначисление налога за предыдущие годы ставит многие предприятия на порог банкротства. Часто такие производства находятся в моногородах и являются градообразующими. Компенсация ретроспективных налогов не заложена в их текущую экономику, что может привести к серьезным социальным последствиям. Кроме того, результатом такого подхода станет удорожание на рынке строительных материалов. Уже сегодня мы часто слышим, что строители не укладываются в сметы по строительству дорог и жилья.

Еще один вопрос, возникающий у производителей и представителей профессиональных ассоциаций отрасли к налоговым органам, связан с непоследовательностью и выборочностью при определении «предприятий-нарушителей».

Отсутствие понятной и прозрачной методики по определению налоговых ставок и тарифов лишает предприятие возможности разумного планирования, провоцирует формирование неравных условий для участников рынка и ставит под угрозу развитие целой отрасли. Применяемая ФНС методика подсчета налоговых отчислений не должна завесить от случайных факторов или мнения отдельного налогового инспектора, а должна опираться на утвержденные законодателем правила. В ситуации нормативной неопределенности возможность доначисления налогов обратным числом может стать порочной практикой, что чревато экономическими и социальными сбоями, — комментирует Сергей Мазуркевич.

Сейчас около 20 горнодобывающих предприятий Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Алтайского края, республики Карелия находятся во взаимных претензиях с ФНС. Производители вынуждены отвлекать ресурсы на то, чтобы разрешить спорную ситуацию, зачастую в ущерб развитию своей компании.

В ноябре 2019 года Горнопромышленная ассоциация Урала совместно с Уральским горным университетом и Ассоциацией предприятий каменной отрасли направили письмо заместителю председателя правительства РФ по вопросу неправомерных действий налоговых органов в отношении предприятий, добывающих строительный камень.

В ноябре 2020 года предложения были направлены в Высший горный совет и профильный комитет Госдумы. В числе основных предложений: разработка национального стандарта либо технического регламента на строительный камень; координация разрешительно-лицензионной и контрольно-надзорной систем в области действия экологического законодательства, Водного, Лесного и Налогового кодексов; исключение дискриминационной практики в налогообложении горнодобывающих предприятий.

Когда инвестор покупает лицензию на разработку, в лицензии есть проект, по которому он работает — это его право и обязанность, которые проверяются соответствующими структурами. В том числе там прописана его экономическая политика и описана его экономическая модель. Но существующая, к большому сожалению, практика изменения в одностороннем порядке правил игры характеризует институциональные риски ведения бизнеса в России и отбрасывает нашу страну на уровень развивающихся стран по инвестиционной привлекательности, — отмечает Алексей Душин.

В условиях глобальной экономической неопределенности наше государство как никогда нуждается в реализации крупных федеральных и региональных инвестиционных проектов, направленных на развитие производственной и социальной инфраструктуры, увеличение производительности труда. Без системного и открытого диалога власти и предпринимательского сообщества, выстраивания честных, партнерских отношений, при которых институциональные решения будут приниматься согласованно, невозможно рассчитывать на улучшение социального и экономического климата в нашей стране, подчеркивают в объединении промышленников.