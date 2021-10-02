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Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же попал в тюрьму

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и сразу же попал в тюрьму
Иллюстрация: Georgian Interior Ministry

О своем возвращении экс-президент Грузии сообщил в социальной сети. Защитой политика собирается заниматься грузинский оппозиционер.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября — в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, сообщает ТАСС. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал сотрудникам правопорядка спокойно задержать себя. Теперь политик находится в тюрьме города Рустави, расположенной в нескольких десятках километрах от Тбилиси, передает грузинский телеканал TV Pirveli. Периметр тюрьмы охраняют усиленные наряды полиции.  Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил в эфире телеканала «Украина 24» задержание политика и назвал его политически мотивированным.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария навестила тюрьму, чтобы проверить состояние здоровья экс-президента:

Я прибыла сюда после того, как связалась с министерством внутренних дел, и мне сообщили, что господин Саакашвили находится тут. Меня интересует состояние его [здоровья], нет ли у него каких-то просьб, требований. Остальное я скажу после того как пообщаюсь с ним.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что экс-лидера сразу же арестуют, как только он прибудет в страну. Несмотря на это Саакашвили в пятницу опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. После окончания срока против него было возбуждено четыре уголовных дела. В частности Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии. Гварамия в годы президентства Саакашвили был министром юстиции.

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Автор: Андрей Широков
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