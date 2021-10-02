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Суд назначил нового управляющего Natura Siberica. Бывшую жену основателя отстранили

Суд назначил нового управляющего Natura Siberica. Бывшую жену основателя отстранили
Иллюстрация: The Bell

Бывшую жену Андрея Трубникова, Ирину Трубникову, исключили из состава собственников Natura Siberica. Семья основателя добилась назначения нового управляющего семейным бизнесом через суд.

#НАСЛЕДНИКИ#НОВОСТИ

После иска об исключении из состава собственников ООО «Натура Сиберика» (одно из основных юрлиц производителя косметических средств Natura Siberica, прим.ред.) бывшей жены бизнесмена Андрея Трубникова — Ирины Трубниковой, Арбитражный суд Москвы назначил нового управляющего. Им стал известный экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Назначение произошло в ответ на иск Дмитрия Трубникова, сына умершего бизнесмена, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между нотариусом Айгуль Карнауховой и доверительным управляющим Григорием Ждановым.

Natura Siberica с 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения зарегистрированной в Эстонии OU Good Design, подконтрольной Ирине Трубниковой, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Тогда же Трубникова, воспользовавшись ситуацией, при помощи ЧОП вытеснила с завода Natura Siberica в подмосковном Дмитрове корпоративную охрану и сотрудников, опечатала станки и заблокировала производство.

В результате компания «заморозила» конвейер и закрыла 80 фирменных магазинов. Трубникова, в свою очередь, заявляла, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков. По ее словам, «рейдерский захват компании полностью провалился». Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.

Между тем менеджмент Natura Siberica подал к Ирине Трубниковой иск о возмещении ущерба в размере 1,7 миллиарда рублей. Сумма ущерба продолжает расти с каждым днем, поскольку ежедневно компания теряет около 20 миллионов рублей. Доверительный управляющий Григорий Жданов назвал поведение Ирины Трубниковой угрожающим стабильности компании и воспользовался федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом, чтобы исключить Ирину Трубникову из состава владельцев Natura Siberica.

Случаи, когда токсичных собственников исключают из числа владельцев компании через суд за их вредоносные действия, уже встречались в российской судебной практике — и каждый раз вызывали большое внимание рынка. Для инициирования судебного порядка исключения необходимо, чтобы другие участники, совокупная доля которых составляет не менее 10% уставного капитала общества, обратились с соответствующим иском.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев считает, что такого совладельца можно удалить из юрлица, даже если последствия его действий можно устранить и не выводя его из бизнеса. «Если недобросовестный участник общества имеет возможность определять его действия, этого уже достаточно для его исключения», — отметил он:

В российской судебной практике уже есть решения, когда суд вставал на сторону компании и исключал из состава общества недобросовестного собственника. Так, например, произошло в деле по исключению JAV International Ventures Ltd., Keriat Oil Ltd. и Oliver Petroleum Ltd. из состава акционеров АО «Совместное российско-канадское предприятие ВИНКА» (цитата по Lenta.ru).

Ирина Трубникова ранее заявила РИА Новости, что «назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе». По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.

На текущий момент суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях «Первое решение» (головная структура группы, доля 62%), «Натура Сиберика» (60%), «Вкусные продукты Агафьи» (60%), «Планета органика» (55%) и «Органик Шоп Рус» (55%) до 21 октября, когда начнется слушание спора собственников.

Напомним, битва за актив началась после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 г. Эксперты, опрошенные DK.RU, полагают, что он сам спровоцировал этот конфликт, не оставив завещания и не назначив душеприказчика. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Как сохранить бизнес — даже после смерти? Разбор ситуации вокруг Natura Siberica.

Автор: Андрей Широков
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