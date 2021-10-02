Суд назначил нового управляющего Natura Siberica. Бывшую жену основателя отстранили

Бывшую жену Андрея Трубникова, Ирину Трубникову, исключили из состава собственников Natura Siberica. Семья основателя добилась назначения нового управляющего семейным бизнесом через суд.

После иска об исключении из состава собственников ООО «Натура Сиберика» (одно из основных юрлиц производителя косметических средств Natura Siberica, прим.ред.) бывшей жены бизнесмена Андрея Трубникова — Ирины Трубниковой, Арбитражный суд Москвы назначил нового управляющего. Им стал известный экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Назначение произошло в ответ на иск Дмитрия Трубникова, сына умершего бизнесмена, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между нотариусом Айгуль Карнауховой и доверительным управляющим Григорием Ждановым.

Natura Siberica с 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения зарегистрированной в Эстонии OU Good Design, подконтрольной Ирине Трубниковой, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Тогда же Трубникова, воспользовавшись ситуацией, при помощи ЧОП вытеснила с завода Natura Siberica в подмосковном Дмитрове корпоративную охрану и сотрудников, опечатала станки и заблокировала производство.

В результате компания «заморозила» конвейер и закрыла 80 фирменных магазинов. Трубникова, в свою очередь, заявляла, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков. По ее словам, «рейдерский захват компании полностью провалился». Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.

Между тем менеджмент Natura Siberica подал к Ирине Трубниковой иск о возмещении ущерба в размере 1,7 миллиарда рублей. Сумма ущерба продолжает расти с каждым днем, поскольку ежедневно компания теряет около 20 миллионов рублей. Доверительный управляющий Григорий Жданов назвал поведение Ирины Трубниковой угрожающим стабильности компании и воспользовался федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом, чтобы исключить Ирину Трубникову из состава владельцев Natura Siberica.

Случаи, когда токсичных собственников исключают из числа владельцев компании через суд за их вредоносные действия, уже встречались в российской судебной практике — и каждый раз вызывали большое внимание рынка. Для инициирования судебного порядка исключения необходимо, чтобы другие участники, совокупная доля которых составляет не менее 10% уставного капитала общества, обратились с соответствующим иском.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев считает, что такого совладельца можно удалить из юрлица, даже если последствия его действий можно устранить и не выводя его из бизнеса. «Если недобросовестный участник общества имеет возможность определять его действия, этого уже достаточно для его исключения», — отметил он:

В российской судебной практике уже есть решения, когда суд вставал на сторону компании и исключал из состава общества недобросовестного собственника. Так, например, произошло в деле по исключению JAV International Ventures Ltd., Keriat Oil Ltd. и Oliver Petroleum Ltd. из состава акционеров АО «Совместное российско-канадское предприятие ВИНКА» (цитата по Lenta.ru).

Ирина Трубникова ранее заявила РИА Новости, что «назначение Руслана Гринберга, обладающего безупречной репутацией и непререкаемым авторитетом, доверительным управляющим компаний периметра Natura Siberica позволит снять все сложности вокруг компании, возобновить производство и поставки продукции, реанимировать розничную сеть продаж и вернуть трудовой коллектив к работе». По словам Трубниковой, назначение Гринберга поддерживается наследниками, чьи совокупные доли составляют 3/4 наследства.

На текущий момент суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях «Первое решение» (головная структура группы, доля 62%), «Натура Сиберика» (60%), «Вкусные продукты Агафьи» (60%), «Планета органика» (55%) и «Органик Шоп Рус» (55%) до 21 октября, когда начнется слушание спора собственников.

Напомним, битва за актив началась после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 г. Эксперты, опрошенные DK.RU, полагают, что он сам спровоцировал этот конфликт, не оставив завещания и не назначив душеприказчика. Подробнее об этом читайте в нашем материале: Как сохранить бизнес — даже после смерти? Разбор ситуации вокруг Natura Siberica.