Суд назначил нового управляющего Natura Siberica. Бывшую жену основателя отстранили

После иска об исключении из состава собственников ООО «Натура Сиберика» (одно из основных юрлиц производителя косметических средств Natura Siberica, прим.ред.) бывшей жены бизнесмена Андрея Трубникова — Ирины Трубниковой, Арбитражный суд Москвы назначил нового управляющего. Им стал известный экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

Назначение произошло в ответ на иск Дмитрия Трубникова, сына умершего бизнесмена, в котором он просит признать недействительными нынешние договоры доверительного управления наследственным имуществом отца между нотариусом Айгуль Карнауховой и доверительным управляющим Григорием Ждановым.

Natura Siberica с 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения зарегистрированной в Эстонии OU Good Design, подконтрольной Ирине Трубниковой, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Тогда же Трубникова, воспользовавшись ситуацией, при помощи ЧОП вытеснила с завода Natura Siberica в подмосковном Дмитрове корпоративную охрану и сотрудников, опечатала станки и заблокировала производство.

В результате компания «заморозила» конвейер и закрыла 80 фирменных магазинов. Трубникова, в свою очередь, заявляла, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков. По ее словам, «рейдерский захват компании полностью провалился». Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.

Между тем менеджмент Natura Siberica подал к Ирине Трубниковой иск о возмещении ущерба в размере 1,7 миллиарда рублей. Сумма ущерба продолжает расти с каждым днем, поскольку ежедневно компания теряет около 20 миллионов рублей. Доверительный управляющий Григорий Жданов назвал поведение Ирины Трубниковой угрожающим стабильности компании и воспользовался федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом, чтобы исключить Ирину Трубникову из состава владельцев Natura Siberica.

Случаи, когда токсичных собственников исключают из числа владельцев компании через суд за их вредоносные действия, уже встречались в российской судебной практике — и каждый раз вызывали большое внимание рынка. Для инициирования судебного порядка исключения необходимо, чтобы другие участники, совокупная доля которых составляет не менее 10% уставного капитала общества, обратились с соответствующим иском.

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев считает, что такого совладельца можно удалить из юрлица, даже если последствия его действий можно устранить и не выводя его из бизнеса. «Если недобросовестный участник общества имеет возможность определять его действия, этого уже достаточно для его исключения», — отметил он:

В российской судебной практике уже есть решения, когда суд вставал на сторону компании и исключал из состава общества недобросовестного собственника. Так, например, произошло в деле по исключению JAV International Ventures Ltd., Keriat Oil Ltd. и Oliver Petroleum Ltd. из состава акционеров АО «Совместное российско-канадское предприятие ВИНКА» (цитата по Lenta.ru).