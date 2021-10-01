В компании «ВИЗ-сталь» сменилось руководство. Гендиректором стал Борис Паршаков

Ранее Борис Паршаков работал в одном из дивизионов НЛМК. Бывший гендиректор «ВИЗ-Стали» также останется в холдинге.

Новым генеральным директором компании «ВИЗ-сталь» (входит в группу НЛМК) назначен Борис Паршаков, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее Паршаков работал начальником управления по производству дивизиона «Электротехническая сталь» НЛМК.

Его задачей на новом посту станет повышение эффективности бизнес-процессов и качества продукции, уточнили в пресс-службе.

Ранее гендиректором «ВИЗ-стали» был Станислав Ольков. Он станет техническим директором дивизиона «Электротехническая сталь» группы НЛМК.

Борис Паршаков работает на «ВИЗ-Стали» с 2000 г., где прошел трудовой путь от резчика до начальника цеха холодной прокатки. С 2020 г. занимал должность начальника управления по производству в дивизионе «Электротехническая сталь» группы НЛМК. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных металлов», имеет степень МВА.

Компания «ВИЗ-Сталь» является крупнейшим в России производителем трансформаторной (анизотропной) стали. Она занимает 71% на этом рынке в РФ. Компания создана в 1998 г. на базе Верх-Исетского завода, одного из старейших российских предприятий черной металлургии, путем выделения из структуры предприятия комплекса цеха холодной прокатки.

Как рассказывал DK.RU, группа НЛМК сейчас продает неключевые активы на Урале. Речь идет о заводе «НЛМК-Урал» (производит арматуру), «НЛМК-Метиз» (метизы), а также часть «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом.