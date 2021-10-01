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В Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующее

В Екатеринбурге открылся бар в стиле девяностых. Название соответствующее
Иллюстрация: Инстаграм pravda__bar

Заведение называется Pravda, его инициаторы — фанаты фильма «Брат» — подобрали для интерьера атрибуты из культового десятилетия, а также вещи, напрямую связанные с Данилой Багровым.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Бар-музей Pravda заработал по адресу Шейнкмана, 90. Как рассказало издание «Моменты», молодые предприниматели, открывшие заведение, попытались точно передать атмосферу лихого десятилетия и ответить на вопрос главного героя из фильма Алексея Балабанова: «В чем сила, брат?».

По словам владельцев, в бар с культом бандитской эпохи люди, заставшие 90-е, приходят поностальгировать, а молодые — сделать контент для Instagram в атмосферных фотозонах.

Идея заключалась в том, чтобы сделать бар в стиле девяностых. Но в процессе подготовки мы нашли атрибутику именно того времени. У нас много оригинальных кассет, пластинок и постеров, которые размещены одновременно и как элементы декора, и как экспонаты. В итоге у нас получился бар-музей, — поделилась в разговоре с «Моментами» управляющая бара Марина Кузнецова.

Главная ценность музея — точная копия свитера Данилы Багрова. Как рассказали сотрудники Pravda, его связала бабушка из Оренбурга специально для этой концепции. Свитер обошелся декораторам в 4 тыс. руб. Другая атрибутика бара — журналы из модной барахолки «Шувакиш», старые телефоны и т.п.

После разработки проекта мы начали искать экспонаты повсюду. Сказать, что это какое-то барахло с «Авито», вообще несправедливо. Мы находили каждую вещь через знакомых или в комиссионках, а что-то везли из области, — рассказала декоратор бара Вера Грехова.

Ресторанный рынок в Екатеринбурге развивается активно: какие-то заведения открываются, какие-то меняют концепцию. Так, скоро в Екатеринбурге откроется ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня», а на месте пельменной «Пельмени клаб» (Красноармейская, 2А) заработал ресторан «Север греет». Концепция заведения — ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала. Шефом стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов.

Кроме того, екатеринбургские рестораны регулярно побеждают в престижных премиях. Буквально два дня назад в «Синара Центре» состоялась церемония вручения наград национальной ресторанной премии WHERETOEAT URAL 2021. Лучшим, как и год назад, был признан ресторан «Гастроли» (бренд-шеф Эдуард Архипов, ресторанная группа «Вежливые люди»), писал DK.RU.

Автор: Мария Смирнова
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