Переход Александра Высокинского в Совфед согласовали. Он займет место Аркадия Чернецкого

Бывший мэр Екатеринбурга и бывший замглавы региона станет членом Совета Федерации от Свердловской области вместо Аркадия Чернецкого, который работал там с 2010 г.

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга, бывшего замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского на пост сенатора Совета Федерации, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу реготделения партии. Такое решение было принято 1 октября на заседании с участием губернатора Евгения Куйвашева.

Кандидатуру Высокинского также должен рассмотреть президиум генсовета «Единой России». Предполагается, что Высокинский в Совфеде займет место Аркадия Чернецкого, который был сенатором с 2010 г., после ухода с поста мэра Екатеринбурга. Чернецкий, в свою очередь, перейдет в свердловское Заксобрание и, как ожидается, станет вице-спикером.

Переход Высокинского в Совфед был ожидаем. В областном правительстве ему уже нашли преемника — Алексея Шмыкова, который возглавлял администрацию города Каменск-Уральский, а в региональном кабмине работал с начала 2021 г. Другой вице губернатор Сергей Бидонько станет депутатом Госдумы.

В начале недели в Екатеринбурге получили удостоверения избранные депутаты регионального Заксобрания, писал DK.RU.