В 2021 г. на ремонт дорог в Свердловской области потратят почти 10 млрд руб.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти отремонтируют 167 км дорог. Часть работ выполнена, но могут возникнуть проблемы — цены на материалы растут, а контракты не пересматриваются.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщил, что в 2021 г. на дорожное строительство в Свердловской области выделили 9,9 млрд руб. Из них 7,3 млрд — из федерального бюджета.

Большая часть этих денег уже освоена, уточнил глава региона. В том числе строители значительно продвинулись в строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Это позволило нам существенно повысить темпы работ на капиталоемких объектах, таких как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения Объездной дороги и Кольцовского тракта, — рассказал губернатор.

По его словам, в рамках программы получилось начать реконструкцию одного из самых сложных автомобильных участков Екатеринбурга — развязки у концерна «Калина». «Кроме того, мы дополнительно отремонтировали 47 км региональных автодорог», — добавил Куйвашев.

Всего в рамках транша в нормативное состояние приведут 167 км автомобильных дорог. Сегодня практически на всех запланированных участках уже уложено асфальтобетонное покрытие. В ближайшие две недели, до возможного установления снежного покрова, планируется завершить другие срочные работы.

Дорожное полотно реконструируют во всем Уральском федеральном округе. Всего на дороги УрФО в этом году выделено 29,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента Владимира Якушева.

В то же время в регионе назревает проблема в сфере госконтрактов по дорожному строительству. Дело в том, что за последний год цены на стройматериалы значительно выросли, и подрядчики, заключившие контракты по одной цене, к концу работ фиксируют убытки. И если по жилищному строительству проблема еще может решиться (недавно российские власти разрешили крупным подрядчикам повышать стоимость работ на 30%), то в сфере дорожного строительства ситуация остается прежней.

Так, ЕАН сообщает, что в ближайшее время госзаказчики не будут менять цены на ремонт дорог по требованию подрядных организаций. Об этом накануне заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Он признал, что цены на материалы действительно сильно выросли, но это не повод для изменения условий всех контрактов.

Проведенный анализ имеющихся у нас объектов говорит о том, что 90% объектов, на которые заключены государственные контракты по дорожной деятельности, будут доведены до завершения без увеличения стоимости по причине удорожания строительных материалов, — заявил министр.

Впрочем, он не исключил, что 30-процентное увеличение стоимости контрактов все же может произойти.

DK.RU рассказывал о том, что происходит сейчас на рынке стройматериалов. В сентябре 2021 г. правительство РФ разрешило пересматривать контракты на строительство, реконструкцию, капремонт и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, увеличивая цены на 30%. В 40 регионах страны необходимые нормативные акты уже приняты. Но власти Свердловской области с этим не торопятся.

Строители заявляют, что из-за такого промедления работы на многих муниципальных объектах могут быть остановлены. «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой содействовать в принятии регионального документа, позволяющего повышать стоимость контрактов.